وطنا اليوم: تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر منحتين دراسيتين كاملتين في برنامج الدكتوراه مقدمة من Istanbul Bilgi University / في تخصصي:
Business Administration
Communication
فعلى الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الدخول الى الموقع الإلكتروني التالي لتعبئة الطلب وللاطلاع على مزيد من المعلومات:
https://www.bilgi.edu.tr/en/academic/graduate/online-applications
لغة الدراسة: اللغة الإنجليزية
ضرورة حصول الطالب على شهادة TOEFL IBT بعلامة لا تقل عن (90)
فترة تقديم الطلبات: تنتهي بتاريخ 8-9-2023
على الطالب الالتزام بتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.
التعليم العالي تعلن منح دراسية من University Istanbul Bilgi في برنامج الدكتوراه لعام 2023-2024
وطنا اليوم: تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر منحتين دراسيتين كاملتين في برنامج الدكتوراه مقدمة من Istanbul Bilgi University / في تخصصي: