لقاء في جامعة عجلون لتعزيز دور الإعلام في الترويج السياحي

وطنا اليوم: بحث لقاء عقد اليوم الأربعاء على مدرج عز الدين أسامة بجامعة عجلون الوطنية تعزيز دور الإعلام في دعم المبادرات والترويج السياحي بتنظيم من هيئة الإعلام وجامعة عجلون الوطنية والمناطق التنموية ووكالة عجلون الإخبارية بمشاركة 200 ممثل لوسائل الإعلام .

واكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام في ابراز المنجزات الوطنية وتعزيز دور المؤسسات والجهود التي تبذل للترويج للمواقع السياحي والنهوض بهذا القطاع الحيوي .

وبين أن محافظة عجلون أصبحت تشهد حركة سياحية نشطة منذ تشغيل “التلفريك” الذي جاء بمبادرة ملكية وساهم بتوفير فرص العمل وتعزيز الاستثمار في المحافظة الذي ينعكس ايجابا على المحافظة بشكل خاص والوطن بشكل عام .

بدوره، قال مدير هيئة الإعلام المحامي بشير المومني إن هذا اللقاء يأتي إيمانا من الهيئة بأهمية الدور الكبير الذي يقع على وسائل الاعلام والتعريف بالمبادرات التي تسهم في الارتقاء بالسياحة والتنمية، مبينا أن هذه المبادرة بدأت من عجلون وسيتم تعميمها على مختلف المحافظات تحقيقا لمفهوم التنمية المستدامة ودور الإعلام في إبراز الفرص ومعالجة التحديات .

وقال رئيس مجلس أمناء الجامعة عضو اللجنة الفنية للمخطط الشمولي لمحافظة عجلون الدكتور المهندس محمد الصمادي ان عجلون التي تحظى باهتمام ملكي تزهو اليوم بحضور شخصيات إعلامية لتعزيز العمل التشاركي الذي يخدم المصلحة العامة، لافتات إلى أهمية تسليط الضوء على المخطط الشمولي والنهضة التنموية التي تشهدها المحافظة .

من جهته، اشار رئيس الجامعة الدكتور فراس الهناندة الى مسيرة الجامعة ورسالتها في خدمة المجتمع المحلي، مبينا أهمية هذا اللقاء والمبادرة لحضور ممثلي وسائل الإعلام من مختلف محافظات المملكة وإطلاق مبادرة عجلون أوكسجين الأردن والتي تنسجم مع الميزات النسبية البيئية والسياحية والطبيعية وتوقيع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الدولية للصحة المجتمعية لاستحداث برامج تدريبية ترتقي للدبلوم العالي في الصحة البيئية وفي تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وبين الهناندة أنه تم استحداث مركز تدريب للأدلاء السياحيين مركزه الجامعة لإقليم الشمال بالتعاون مع وزارة السياحة.

واشتمل اللقاء على عدد من الكلمات أشارت الى أهمية ربط الإعلام بالمجتمع ودوره في التنمية ودعم المبادرات البناءة و الهادفة للترويج السياحي وعرض فيديو عن المحافظة وإطلاق مبادرة أوكسجين كما كرم رئيس مجلس الأمناء الدكتور الصمادي ورئيس الجامعة الدكتور الهناندة محافظ عجلون ومدير هيئة الإعلام والاكاديمية الدولية للصحة المجتمعية .

وعلى هامش اللقاء زار المشاركون في اللقاء والوفد الإعلامي عددا من المواقع السياحية في المحافظة منها الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة والمحمية ومار الياس وتلفريك عجلون والقلعة .