جامعة العلوم والتكنولوجيا تطلق منصة التعليم الدامج لذوي الإعاقة في الجامعات

وطنا اليوم: أطلقت جامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم الأربعاء منصة الوصول والتعليم الدامج التي تعنى بالتعامل مع كافة شؤون دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الجامعي.

وقال رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم ، إن الطلبة، على اختلاف قدراتهم، هم الركن الرئيس للجامعة ومحور أهتمامها الأول، والتعليم الدامج هو حق أقره القانون الأردني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، و هذه المنصة هي لتأكيد التزام جامعه العلوم و التكنولوجيا بهذا النهج الحقوقي.

وأضاف انه وحرصا من الجامعةُ على توفير بيئة جامعيّة مستقرّة، تتوافر فيها فرص النجاح والتميّز العلميّ والقيم الإيجابيّة بعدالة و مساواة، و ترسيخا لمفهوم تكافؤ الفرص أقر مجلس العمداء هذا الأسبوع تعليمات التسهيلات الأكاديمية للطلبة ذوي الإعاقة.

من جهتها ،قالت نائب الرئيس ورئيسة اللجنة العليا لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعة الدكتورة سهاد الجندي، إن الطالب من ذوي الإعاقة يستطيع من خلال هذه المنصة من تقديم طلب التسهيلات الأكاديمية وتقوم لجنة علمية متخصصة بدراسة الطلب والتنسيب بشكل التسهيلات الممكن للطالب الحصول عليها ومتابعتها ضمن تعليمات جامعية موثقة، تمت صياغتها حسب منهجية علمية شاملة وبتعاون وثيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.