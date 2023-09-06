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جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا توقع مذكرة تفاهم مع اللجنة الأردنية الأمريكية

منذ ساعة واحدة
جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا توقع مذكرة تفاهم مع اللجنة الأردنية الأمريكية

وطنا اليوم: وقعت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا واللجنة الأردنية الأميركية لتبادل التعليم مذكرة تفاهم، للمشاركة في برنامج روابط التابع لشبكة التعاون بين الجامعات الأميركية الأردنية (UCN) لدعم هذه الجامعات في بناء شراكات ثنائية بين الولايات المتحدة والأردن من خلال التبادل الأكاديمي والعلمي.

ووقعت الاتفاقية عن الجامعة، بحسب بيان صحفي اليوم الأربعاء، رئيسها الدكتورة وجدان أبو الهيجاء وعن اللجنة المدير التنفيذي لمكتب اللجنة الأميركية للتبادل التعليمي في مؤسسة ” Fulbright” / الأردن ادوارد برادوس.

وقالت رئيس الجامعة الدكتورة أبو الهيجاء إن مشاركة الجامعة في برنامج روابط، والذي يعد جزءا من شبكة التعاون بين الجامعات الأميركية والأردنية، هي خطوة في سياق الجهود المستمرة لتطوير جودة التعليم وتعزيز التعاون الدولي، وإتاحة الفرص لأعضاء الهيئة التدريسية لاكتساب الخبرات وتبادل المعرفة في مختلف المجالات البحثية.

ومن جانبه، قال برادوس “نرحب بتوقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الأميرة سمية ضمن شبكة التعاون الجامعي “روابط”، ونؤمن بأهمية التعاون بين الجامعات الأميركية والأردنية، وبالفرص التي تتيحها لتعزيز الشبكات الأكاديمية والمهنية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين من خلال منح السفر ومنح تطوير الشراكات وبرامج أخرى يمولها برنامج فولبرايت. ونتطلع إلى مستقبل مشرق من التعاون المشترك.”

ويذكر أن مشروع “روابط” يسعى عن طريق الجامعات الأردنية والأميركية المشاركة في شبكة التعاون الجامعي إلى تعزيز قدرات الجامعات المؤسسية وتمويلها الداخلي وإدارة المخاطر للقيام بإصلاحات تعاونية جادة مستوحاة من أفضل الممارسات الأميركية والعالمية في هذه المجالات.


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