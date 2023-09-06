تجار وسط العاصمة يطرحون قضاياهم أمام مجلس تجارة عمان

وطنا اليوم:طرح تجار وسط العاصمة، أمام مجلس ادارة غرفة تجارة عمان العديد من التحديات والقضايا التي تواجههم، بمقدمتها البسطات المنتشرة على امتداد الشوارع ومداخل الاسواق التجارية.

واشاروا خلال اللقاء الدوري لغرفة تجارة عمان إلى إن انتشار البسطات العشوائي له تداعيات سلبية على القطاع التجاري والواقع البيئي والصحي والمروري، مطالبين بضرورة توفير أماكن بديلة مناسبة لأصحابها.

وطالب التجار بزيادة الخدمات التي تحتاجها بعض شوارع المنطقة مثل الانارة، وإقامة مرافق عامة كدورات المياه العامة، وتعزيز خدمات النظافة في الاسواق وبمحيط المواقع السياحية.

وبيّنوا خلال اللقاء الذي عقد في مركز الحسين الثقافي بمبنى امانة عمان الكبرى، اهمية توفير مقاعد انتظار ومظلات في بعض الاسواق بطريقة حضارية تسهم باستقطاب المتسوقين والسياح وكبار السن.

وطالبوا بزيادة عدد الدوريات الأمنية الراجلة والنقاط الامنية، واعادة تنظيم بعض الشوارع بما يسمح باصطفاف مركبات مرتادي الاسواق وتخصيص اماكن لغايات تحميل وتنزيل البضائع ببعض الشوارع، تجنّباً لتعرضهم للمخالفات المرورية، مؤكدين ان الحلول المرورية وسط العاصمة يجب أن تخدم وتراعي متطلبات الجميع.

ولفتوا إلى أن منطقة وسط العاصمة تتضمن عدداً من المواقع الأثرية، مثل المدرج الروماني وجبل القلعة، وموقع سبيل الحوريات الأثري، لافتين الى ضرورة الاهتمام وتطوير وتحسين البيئة المحيطة بهذه المواقع، واستغلالها لجذب مزيد من السياح لزيارة المنطقة.

وطرح التجار امكانية اجراء دراسة لاغلاق بعض الشوارع في المنطقة امام حركة السيارات، وتخصيصها لحركة مرور المشاة فقط على غرار بعض الشوارع في مراكز المدن في دول شقيقية وصديقة، مما سيسهم في جذب المواطنين والسياح لهذه الشوارع وتنشيط الحركة التجارية.

ودعا التجار لإعادة النظر بالاعفاءات غير العادلة للطرود البريدية مطالبين بإصدار تشريعات وانظمة تطبق وتحكم هذه التجارة، وبمساواة الطرود البريدية مع مستوردات التجار من الضرائب المفروضة من جهة والرقابة على الطرود البريدية واخضاعها لكافة الاجراءات والفحوصات التي تخضع لها البضائع المستوردة من التجار والمستوردين.

بدوره، أكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق أن تجارة عمان تتابع القضايا والتحديات والهموم التي تواجه تجار منطقة وسط العاصمة، والاستماع الى ملاحظات ومقترحات التجار التي تسهم في احياء المنطقة وتنشيط الحركة التجارية بها، باعتبارها قلب العاصمة التجاري والسياحي.

واوضح أن الغرفة تسعى من سلسلة اللقاءات الميدانية التي تجريها مع القطاع التجاري والخدمي في عمان وحسب المناطق الجغرافية، للوقوف على التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع بعموم العاصمة.

وبيّن ان حل المشاكل والتحديات التي تواجه تُجّار وسط العاصمة على سلم أولويات مجلس ادارة الغرفة لإعادة النشاط التجاري للمنطقة كسابق عهده، لافتاً أن وسط البلد يعتبر مركز عمّان الاقتصادي والتجاري والسياحي، في ظل تنوع المحال التجارية والمطاعم القديمة والأسواق.

وأكد الحاج توفيق استعداد الغرفة لإقامة فعاليات ونشاطات ومهرجانات بالتنسيق مع التجار في المنطقة في عدد من الشوارع تسهم باستقطاب المتسوقين والسياح والمواطنين وبما ينعكس على النشاط التجاري، والمحافظة على منطقة وسط البلد كمركز تجاري حيوي وفاعل.

وتم خلال اللقاء الذي حضره نائبا رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب وبهجت حمدان وأعضاء مجلس الادارة خطاب البنا وعلاء الدين ديرانية وامجد السويلميين العضو كذلك بمجلس امانة عمان، وعدد من ممثّلي القطاعات التجارية في غرفة تجارة الاردن ورؤساء نقابات وجمعيات أصحاب العمل، الاتفاق على تشكيل لجنة تُمثّل تجار منطقة وسط العاصمة لمتابعة القضايا التي تواجههم مع الجهات ذات العلاقة.