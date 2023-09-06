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سلامة الغذاء في الزرقاء تغلق مصنعا للمربى والكاتشب بسبب عدم الوافقة

منذ 4 ساعات
سلامة الغذاء في الزرقاء تغلق مصنعا للمربى والكاتشب بسبب عدم الوافقة

وطنا اليوم: أغلقت كوادر السلامة العامة في محافظة الزرقاء، بالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء/فرع الزرقاء، وقسم الشرطة البيئية، اليوم الأربعاء، مصنعا مختصا بتعبئة مادتي المربى والكاتشب، بسبب تصنيعه مواد غذائية دون حصوله على موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وقال محافظ الزرقاء حسن الجبور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه وردت معلومات تتعلق بوجود مصنع في منطقة وادي العش بالمحافظة، يقوم بتصنيع مواد غذائية مثل (الشطة والحمص والمقدوس)، دون الحصول على الموافقات اللازمة لتصنيعها، كما تبين أنها مواد منتهية الصلاحية لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء .

وبين الجبور، أنه جرى إغلاق المصنع بالشمع الأحمر، وتحويل مالكه للقضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة بحقه، وتم التحفظ على ما يقارب 7 أطنان من المواد الغذائية التي تم ضبطها تمهيداً لاستكمال إجراءات الفحص من قبل المؤسسة وإتلاف الفاسد منها.

وأكد أن الكوادر الرقابية المختصة في المحافظة، مستمرة بعملها على مدار الساعة، وتتابع كافة الملاحظات الواردة إليها، خصوصاً المتعلقة بصحة المواطنين وسلامة غذائهم، وكذلك توفير الاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة في بيئة العمل ومتطلبات السلامة العامة للعاملين.


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