جامعة البترا تفتتح كلية طب الأسنان

وطنا اليوم:افتتحت جامعة البترا كلية طب الأسنان في حرمها الجامعي مع بدء العام الجامعي 2023/2024، وأنهت الكلية تجهيزاتها لاستقبال الدفعة الأولى من الطلبة في برنامج دكتور في طب وجراحة الأسنان (DDS)، بعد حصولها على الموافقات اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

وتبلغ قيمة الساعة الدراسية للطلبة الأردنيين مئتين وخمسين دينارًا، وللطلبة الوافدين ثلاثمائة دينار.

وأشار عميد الكلية الأستاذ الدكتور فراس السلحيات إن الكلية تقدم بيئة تعليمية مميزة تتضمن مختبرات متطورة وتجهيزات حديثة، تتوافق مع المعايير العالمية لتدريب الطلبة.

وأضاف السليحات أن مرافق الكلية تشمل أيضًا تقنيات حديثة مثل المحاكاة والتدريب الافتراضي، وتقنيات التصوير بالأشعة المقطعية، وتقنيات الأشعة السينية الرقمية، وتقنيات التصوير الثلاثي الأبعاد، وأنظمة الطباعة الثلاثية الأبعاد، وأجهزة تقويم الأسنان الرقمية، وأدوات العلاج بالليزر والليزر المائي، وأنظمة التخدير المتقدمة، وأجهزة الكاد-كام المتطورة لتصميم وتصنيع التيجان والجسور بشكل دقيق وفعال، إلى جانب استخدامات أخرى متعددة في المجالات الترميمية والاستعاضة السنية.

وأشار السليحات إلى أن الجامعة وقعت اتفاقيات تعاون مع مجموعة من الجامعات والمؤسسات التعليمية الرفيعة المستوى، بهدف تعزيز جودة تدريس وتدريب الطلبة وتطوير البحث العلمي في كلية طب الأسنان، شملت التعاون مع الجامعة الأردنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، بالإضافة إلى جامعة كوينز بلفاست في المملكة المتحدة، وجامعة ألبرتا في كندا.

كما وقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع المستشفى التخصصي بهدف تعزيز تدريب الطلبة في مجالات متعددة مثل الطب الباطني، والجراحة العامة، والتخدير، والعمليات الجراحية المتعلقة بطب الأسنان، مما يسهم في رفد الطلبة بالمهارات والخبرات اللازمة لممارسة مهنتهم بكفاية واحترافية عالية.

كما قامت الجامعة بإيفاد 14 من أعضاء هيئة التدريس إلى جامعات عالمية مرموقة بهدف تعزيز دفع عجلة التطوير المستمر للكلية والارتقاء بكفاية الكادر التدريسي إلى أعلى المستويات.