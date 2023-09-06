جامعة البترا تحقق ميداليتين فضيتين في بطولة غرب آسيا للكراتيه

وطنا اليوم:حققت طالبة جامعة البترا ولاعبة المنتخب الوطني للكراتيه فرح الصباغ فضّيّة في الوزن ما دون 50 كغم للفئة العمريّة الأقلّ من 21 سنة، وفضية في الوزن نفسه للسيدات في بطولة غرب آسيا للكراتيه.

أقيمت البطولة برعاية سمو الأميرة آية الفيصل في الصالة الرياضية في جامعة البترا بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، والدكتور إبراهيم القناص رئيس اتحاد غرب آسيا، والمهندس مازن القطب رئيس الاتحاد الأردني للكراتيه، وبمشاركة السعودية، والكويت، والإمارات، وسوريا، وفلسطين، واليمن، والعراق بالإضافة إلى منتخبنا الوطني.

ومثلت الصباغ في فعاليات اليوم الأول منتخبنا الوطني للفئة العمريّة الأقلّ من 21 سنة، وحققت الميدالية الفضية الأولى لها، وفي فعاليات اليوم الثاني مثلت منتخبنا الوطني لفئة السيدات وحققت الميدالية الفضية أيضًا.

وفي نهاية المنافسات التقى الأستاذ الدكتور عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح بالطالبة فرح الصباغ لاعبة منتخبنا الوطني الأردني، وأكد اعتزاز أسرة جامعة البترا بهذا الإنجاز الذي حققته، ودور الجامعة في دعم جميع الرياضيين المبدعين في وطننا الغالي في مختلف الألعاب.