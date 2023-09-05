مهيدات يرعى إشهار دراسة بحثية لتقييم فعالية النمط الغذائي اليومي للأطفال 

وطنا اليوم: رعى مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات إشهار ومناقشة نتائج دراسة بحثية لتقييم فعالية وآداء النمط الغذائي اليومي وعوامل الخطر التغذوية المحتملة لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين عام إلى ثلاثة أعوام بعنوان ” Local Validation Study for NutricheQ Tool in Jordan ” التي أجرتها شركة دانون نوتريشيا وكليها شركة مستودع أدوية الإيمان ممثلة بمديرها الدكتورة آلاء عيسى.

وأشار مهيدات إلى أن مخرجات الدراسة خلصت إلى أن 85.5% من الأطفال الأردنيين معرضون لنقص في بعض العناصر الغذائية، وأن ما لا يقل عن 50٪ من الأطفال الصغار لا يستوفون متطلبات 300 ميكروغرام من فيتامين أ، ولا يتناولون حاجتهم اليومية من فيتامين د المقدرة ما بين 5-10 ميكروغرامات.

وتابع أنه وفق الدراسة 50% من الأطفال الأردنيين يتناولون ما لا يقل عن 36 غراماً من البروتين يومياً؛ فيما تتطلب احتياجاتهم حول 13 جرامًا يوميًا من البروتينات

وأن الأطفال المعرضون لنقص في بعض العناصر الغذائية يتناولون حوالي 8 جرام من الألياف يوميًا أي أقل من الكمية الموصى بها والتي تتراوح بين 16-19 جرامًا يوميًا.

وأكد مهيدات على أهمية الاسترشاد بتوصيات ونتائج الدراسة في التوعية بالأنماط الغذائية المتكاملة وتعزيز ثقافة التغذية السليمة لدى الأمهات وأولياء الأمور والمدارس والحقل الصحي.

وتضمنت فعالية إشهار ومناقشة نتائج الدراسة التي استضافتها المؤسسة محاضرة قدمها الأستاذ الدكتور محمد الرواشدة استشاري أمراض جهاز هضمي وكبد وتغذية وتنظير الأطفال حول الحالة التغذوية للأطفال في الأردن بالإضافة إلى محاضرة أخرى حول تغذية الأطفال وسبل العلاج والوقاية للدكتور زياد باسيل، عضو جمعية الجهاز الهضمي في لبنان وعضو الجمعية الأوروبية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والأطفال، واستشاري أمراض جهاز هضمي وكبد وتغذية وتنظير الأطفال حول تغذية الأطفال وسبل العلاج والوقاية .

من جهته أشار رئيس الفريق البحثي الذي أجرى الدراسة الدكتور سليمان السويدان، بروفيسور كلية جامعة العلوم والتكنولوجيا- قسم الاطفال واستشاري في قسم الأطفال مستشفى الملك المؤسس الجامعي، إلى أهمية هذا النوع من الدراسات البحثية ونتائجها في معرفة نمط التغذية عند الأطفال حيث وجدت الدراسة أن هناك أنماط غذائية غير متكاملة وغير سليمة للأطفال مما يؤثر على نمو الطفل الجسمي والعقلي.

وحضر الفعالية كل من نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة ومدير مستشفى النسائية والتوليد والأطفال التابعة لمستشفى البشير الدكتور قاسم الشرشير ومدير مستشفى الأميرة رحمة الدكتور زيدون الشرمان ورئيس قسم الخداج في الخدمات الطبية الملكية العميد الدكتور فاتن العوايشة ورئيس جمعية الخداج الأردنية سعادة الدكتور عيسى خشاشنة وممثلين عن نقابة الصيادلة والخدمات الطبية الملكية وممثلي جمعية الجهاز الهضمي للأطفال وجمعية الخداج الأردنية ونخبة من أطباء الأطفال في المملكة .

وجاءت الفعالية استمرارا لجهود المؤسسة في دعم البحث العلمي في مختلف المجالات ذات العلاقة لا سيما في مجال الغذاء والتغذية وتشجيع مختلف المبادرات والأنشطة البحثية والعلمية بالشراكة مع مختلف الشركاء وصولا إلى أنماط غذائية يومية أفضل للأطفال وأكثر فعالية وتعزيز مستوى الوعي بهذا الخصوص.