بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك والملكة يكرمان أوائل الثانوية العامة في قصر الحسينية

5 سبتمبر 2023
الملك والملكة يكرمان أوائل الثانوية العامة في قصر الحسينية

وطنا اليوم: كرم جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الثلاثاء، في قصر الحسينية أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023.

وهنأ جلالتاهما الطلبة على تفوقهم، وتبادلا الحديث معهم حول خططهم لمواصلة تعليمهم والتخصصات الأكاديمية والتقنية التي سيختارونها.

وأشاد جلالته بمثابرة الطلبة وتميزهم، لافتا إلى ضرورة اختيار التخصص المناسب الذي يلبي طموحاتهم ويراعي في الوقت ذاته متطلبات سوق العمل.

وعبر الطلبة عن اعتزازهم بلقاء جلالتيهما، مشيرين إلى أن حرصهما على هذا التواصل يمنحهم دفعة معنوية لمواصلة المثابرة في مسيرتهم العلمية والعملية.

وتحدث عدد منهم عن توجههم نحو التخصصات المهنية والصناعية بشكل أكبر، نظرا للركود التي تعاني منه بعض التخصصات الأكاديمية والتطورات المتسارعة في سوق العمل محليا وإقليميا.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:29

لقاء في جامعة عجلون لتعزيز دور الإعلام في الترويج السياحي

21:26

جامعة العلوم والتكنولوجيا تطلق منصة التعليم الدامج لذوي الإعاقة في الجامعات

21:16

آسيان: الحوار ضروري للتسوية السليمة للصراع في أوكرانيا

21:14

عجلون تستقبل اكبر تظاهرة اعلامية للترويج لأماكنها السياحية والأثرية

21:10

جمعية فالتيبيرينا حبيبي تطلق العلامة التجارية فورماجو لصناعة الأجبان

20:58

وزيرة الاستثمار: جهود مكثفة تُبذل لزيادة الاستثمارات القطرية في المملكة

20:53

مكافحة المخدرات تقبض على 24 تاجرا للمخدرات منذ بداية أيلول الحالي

20:51

طائرة سياح فرنسية تحط بمطار الملك الحسين في العقبة

20:49

الناصر يوضح حول إلغاء ديوان الخدمة المدنية

20:29

طائرة سياح فرنسيين تحط في مطار الملك حسين الدولي في العقبة

20:26

بعد منافسة شرسة مع أنس العوضات.. رونالدو يفوز باستفتاء أفضل لاعب في غرب آسيا

20:25

الأمم المتحدة: الهجمات التي وقعت اليوم على منطقة دونيتسك “مأساوية”

وفيات
أسرة جامعة فيلادلفيا تنعي الطالب أحمد يوسف في كلية التمريضوفيات الأربعاء 6-9-2023تعزية ومواساة من الشيخ رأفت الرواشدة أبو نشمي الى آل حمزه و آل كمال بوفاة المرحومة بإذن الله ليلى علي عثمان كمال ام راميوفيات الثلاثاء 5-9-2023وفيات الاثنين 4-9-2023