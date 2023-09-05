الأمن العام ينظم ندوة توعوية حول قانون السير المعدل في جامعة البترا

وطنا اليوم:نظَّمت مديرية الاعلام والشرطة المجتمعية ندوة توعوية حول قانون السير المعدل في جامعة البترا، بحضور مدير المعهد المروري العقيد رائد العساف ومدير مديرية الاعلام والشرطة المجتمعية العقيد محمود الشياب ورئيس جامعة البترا الاستاذ الدكتور رامي عبدالرحيم الشياب.

وبين مدير الإعلام والشرطة المجتمعية بحضور أعضاء من الهيئتين الإدارية والتدريسية، والطلبة، أن مديرية الأمن العام ماضية في تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة في تعزيز أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، وتحسين البيئة المرورية وجعلها أكثر أمنا وسلامة للمواطنين، من خلال جملة من الاجراءات أوعز بها مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ومن أهمها حُسن تنفيذ قانون السير المعدل.

وأضاف أن الأمن العام يتبّع أساليب أكثر تفاعلا ووصولاً إلى المواطنين لا سيما من فئة الشباب، في إطار الجهود التوعوية الهادفة لنشر ثقافة الالتزام والبعد عن المخالفات المرورية، وهو هدف رئيس من أهداف مديرية الأمن العام، مشيراً إلى أن المديرية أحرزت تقدماً كبيراً في التخفيض من عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير إلا أنه ما زال الطريق أمامنا طويل وهدفنا الحفاظ على كل روح وعلى كل إنسان.

من جانبه بيّن مدير المعهد المروري أن التعديلات على قانون السير، جاءت بهدف تأمين بيئة مرورية آمنة على الطرقات من خلال وضع العقوبات المناسبة على المخالفات الخطرة وحسب جسامتها، لافتاً أن استراتيجية الأمن العام المرورية تعمل في إطار تحسين البيئة المرورية بشراكة وتكامل مع كافة المؤسسات الوطنية.

وتم عرض إيجاز تضمن دراسات مرورية أعدتها مديرية الأمن العام واشتمل على أرقام وإحصائيات مرورية مختلفة، بين من خلالها أهم المخالفات المرورية التي تم تغليظ عقوبتها أو استحداثها في القانون المعدل، إضافة إلى الإيضاح حول نظام النقاط المرورية وكيفية احتسابها وما ينجم عن تراكمها.

كما قدم فريق الكورال والمسرح الشرطي التابع لمديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، عرضاً مسرحياً تحت عنوان حوادث المرور.

ومن جانبه شكر رئيس الجامعة، مديرية الأمن العام على الجهود الكبيرة التي تقدمها لتوعية المواطنين في كافة المجالات وخصوصاً المرورية منها للحفاظ على أمن و سلامة المواطنين من خلال تطبيق القوانين ونشر الثقافة الامنية، لافتاً أن جامعة البتراء تعتبر نفسها شريكاً داعماً ومسؤولاً عن نشر هذه الجهود لدى طلبتها والعاملين فيها، وتوفير المعرفة الأمنية والمرورية لهم من خلال تعاونها المستمر مع مديرية الأمن العام.