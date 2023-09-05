صيدلة فيلادلفيا تشارك في المنتدى الدولي الثاني للبوليمرات الحيوية وعلوم البوليمرات‎

وطنا اليوم:انطلاقاً من رؤية جامعة فيلادلفيا بالتميز في التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وفق المعايير العالمية، شارك الدكتور محمد بيان من كلية الصيدلة في فعاليات المنتدى الدولي الثاني للبوليمرات الحيوية وعلوم البوليمرات والذي تم عقده الكترونيا عبر تطبيق زوم يوم الاثنين 4 ايلول 2023. من خلال تقديم والقاء ورقة بحثية بعنوان:

“Facile Fabrication of Smart Polymers for Controlled Drug Delivery”

تضمنت عرض ومناقشة نتائج ورقة بحثية منشورة مؤخرا ومدعومة من قبل جامعة فيلادلفيا وخلال المؤتمر قدم الدكتور محمد بيان تعريف بسيط عن جامعة فيلادلفيا وتاريخ تأسيسها كم أشار الى أنه أحد خريجي هذه الجامعة وكان قد حصل على منحة من الجامعة للحصول على درجة الدكتوراه من احدى الجامعات المرموقة على مستوى العالم كما شكر اللجنة المنظمة على دعوته للمشاركة وشكر كلية الصيدلة وجامعة فيلادلفيا على الدعم المستمر والمتواصل.