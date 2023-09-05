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علوم فيلادلفيا تطلق مبادرتها الخيرية في المفرق بمناسبة العودة للمدارس ‎

5 سبتمبر 2023
علوم فيلادلفيا تطلق مبادرتها الخيرية في المفرق بمناسبة العودة للمدارس ‎

وطنا اليوم:بمناسبة العودة للمدارس قامت كلية العلوم_ قسم العلوم الأساسية – لجنة خدمة المجتمع المحلي وبالتعاون مع ( فريق بالخير نحييها)، يوم الأربعاء الموافق30/8/2023 بمناسبة العودة للمدارس بالتوجه الى مخيم خدرج/ المفرق لقضاء يوم يهدف لخلق جو من التآلف والتراحم والمودة للأطفال من أجل دعم مبدأ الاعتماد على النفس والاستقلالية وحرية الاختيار, حيث تم تنظيم فعاليات رياضيه وسباقات وفقرات ترفيهيه وتم توزيع الهدايا والحقائب المدرسية وقرطاسية بالإضافة الى متطلبات الطلبة بمناسبة العودة الى المدارس مع فقرات توجيهية توعوية بهذا الخصوص.


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