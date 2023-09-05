هذا رأي امين عام الميثاق بـ “نظام الدوائر الانتخابية”

وطنا اليوم – في لقاء مع الزميلة نيفين عبدالهادي تحدث الأمين العام لحزب الميثاق الوطني الدكتور محمد المومني لصحيفة الدستور رصدته وطنا اليوم ، واضعا تفاصيل كاملة للمشهد السياسي والحزبي .

وطما اليوم رصدت حديثحديث المومني حول نظام الدوائر الانتخابية الذي تم اقراره مؤخرا

حيث اكد المومني: نحن ننظر انه كلما توسعت الدائرة الانتخابية كلما قوّى ذلك من الطرح البرامجي، كلما عاد ذلك بالخير على المجتمع، وعمّق من وحدته الوطنية، وأيضا قلل من دور وأثر المال السياسي الأسود.

من هنا نحن ننظر لفكرة توسيع الدوائر الانتخابية على أنها خطوة واضاف في الاتجاه الصحيح، تعزز من الحضور الحزبي، وتعزز من الوحدة الوطنية، وتقدّم الأحزاب كجهات تستطيع أن تطرح برامج فيها الفائدة لعموم الوطن والمواطنين، تُضعف المناطقية، كان المرشح يطرح طرحا لمنطقته، الآن عليه أن يطرح طرحا برامجيا وسياسيا يتماهى مع الناخبين في مختلف المناطق، بالتالي هذا جيد وايجابي.

نحن بالنسبة لنا ننظر للبرامجية على أنها عنوان رئيسي وأساسي للمرحلة القادمة، نريد ان نغادر التنظير.. أن نغادر مربع الوعود الجوفاء ونقدّم برامج انتخابية، نقدمها للناخب الأردني ونقول له «نطلب صوتك بناء على البرامج التالية»، ونحن في حزب الميثاق عاقدون العزم على أن نغيّر شكل الانتخابات النيابية القادمة، ونذهب بها نحو البرامجية وهذا سوف يرتّب منافسة على الآخرين لكي يأتوا ببرامج رديفة وشبيهة نتنافس فيما بيننا على صوت الناخب الأردني أي البرامج أفضل، أي البرامج قابلة للتطبيق وللمساءلة، نحن عاقدون العزم أن نقوم به في المرحلة القادمة ونأمل أن يكتب لنا النجاح بأن نقدم طرحا برامجيا مقنعا قابلا للتطبيق، ويستطيع أن يتعامل مع التحديات الوطنية بحكمة وعقلانية بطريقة يستحقها المجتمع المحلي.