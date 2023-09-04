“طلال أبو غزالة” للمعرفة يوقع مذكرة تفاهم مع “العقول المتميزة للتدريب”

وطنا اليوم: وقع مركز طلال أبو غزالة للمعرفة مذكرة تفاهم مع مركز العقول المتميزة للتدريب؛ للتعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات التقنية والعلمية والأكاديمية.

وبحسب بيان مركز طلال أبو غزالة اليوم الاثنين وقع المذكرة مدير عام مركز العقول المتميزة المهندس زيد مراد ومديرة التدريب الإقليمي لمركز طلال أبوغزاله للمعرفة سناء التل، بحضور ممثلين عن الجانبين.

وخلال اللقاء، قال المهندس مراد “إننا في مركز العقول نفخر بالتعاون مع “أبوغزالة للمعرفة”، خاصة وأننا أحد المراكز المتخصصة في تدريس المناهج الدولية، وتقديم دورات تدريب لمعلمي البرامج الدولية.

من جانبها، بينت التل أن هذا التعاون يأتي انطلاقا من رؤية المركز في التدريب وتنمية المهارات لدى المعلمين والأفراد في مختلف الاختصاصات وإكسابهم مهارات جديدة وتوسيع قاعدة المعرفة، مشيرة إلى اهتمام المركز بعقد الدورات التدريبية للمعلمين والأفراد في مختلف التخصصات.