بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. ادب وثقافة

منتدى الرصيفة ينظم أمسية شعرية وفنية في قاعة الملك عبدالله

4 سبتمبر 2023
منتدى الرصيفة ينظم أمسية شعرية وفنية في قاعة الملك عبدالله

وطنا اليوم: نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، اليوم الاثنين، أمسية شعرية وفنية منوعة في قاعة الملك عبدالله الثاني، التابعة لبلدية الرصيفة، بحضور عدد كبير من أبناء مدينة الرصيفة المهتمين بالشأن الثقافي.

 

وتحدث رئيس المنتدى، محمود الصالح، حول النشاط الثقافي في الرصيفة، مشيرا إلى أنه يتنامى يوما بعد يوم؛ تفعيلا وتأكيدا على أحقية الرصيفة واستحقاقها للقب مدينة الثقافة الأردنية 2022، الأمر الذي فجّر فيها نتاجا ثقافيا وفكريا ضخما تعمل فيه مختلف الهيئات الثقافية بشكل تشاركي متناغم مع الحركة الثقافية في المملكة.

 

ودعا الصالح للعمل على رفع شأن الرصيفة ثقافيا للوصول الى تأسيس مهرجان الرصيفة الثقافي على غرار المهرجانات الثقافية في جرش والفحيص.

 

وخلال الأمسية التي أدارتها، تهاني جودة، شارك الشاعر حسن منصور بمجموعة من قصائده المنوعة بين الغزل والوطنية، فيما قدم الشاعر هارون الخوالدة مجموعة من قصائد تغنت بأفراح الأردن المتواصلة ومحبة الشعب لوطنه ولفلسطين والأقصى، إضافة لقصائد في الغزل والحب.

 

وقدم الفنان علاء شاهر عددا من الأغاني الطربية العربية القديمة، فيما قدم الفنانان أحمد المشني وشكري غيث وصلة فنية غنائية من التراث الأردني القديم والأغاني الوطنية، التي تمجد الجيش والقيادة الهاشمية وحب الوطن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:44

بسبب عدم القدرة على السداد ​1445 شقة و923 مركبة معروضة للبيع بالمزاد

21:36

وزير سابق : مؤتمر “عام على التحديث” في البحر الميت لم يكن له داعٍ

21:29

لقاء في جامعة عجلون لتعزيز دور الإعلام في الترويج السياحي

21:26

جامعة العلوم والتكنولوجيا تطلق منصة التعليم الدامج لذوي الإعاقة في الجامعات

21:16

آسيان: الحوار ضروري للتسوية السليمة للصراع في أوكرانيا

21:14

عجلون تستقبل اكبر تظاهرة اعلامية للترويج لأماكنها السياحية والأثرية

21:10

جمعية فالتيبيرينا حبيبي تطلق العلامة التجارية فورماجو لصناعة الأجبان

20:58

وزيرة الاستثمار: جهود مكثفة تُبذل لزيادة الاستثمارات القطرية في المملكة

20:53

مكافحة المخدرات تقبض على 24 تاجرا للمخدرات منذ بداية أيلول الحالي

20:51

طائرة سياح فرنسية تحط بمطار الملك الحسين في العقبة

20:49

الناصر يوضح حول إلغاء ديوان الخدمة المدنية

20:29

طائرة سياح فرنسيين تحط في مطار الملك حسين الدولي في العقبة

وفيات
أسرة جامعة فيلادلفيا تنعي الطالب أحمد يوسف في كلية التمريضوفيات الأربعاء 6-9-2023تعزية ومواساة من الشيخ رأفت الرواشدة أبو نشمي الى آل حمزه و آل كمال بوفاة المرحومة بإذن الله ليلى علي عثمان كمال ام راميوفيات الثلاثاء 5-9-2023وفيات الاثنين 4-9-2023