منتدى الرصيفة ينظم أمسية شعرية وفنية في قاعة الملك عبدالله

وطنا اليوم: نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، اليوم الاثنين، أمسية شعرية وفنية منوعة في قاعة الملك عبدالله الثاني، التابعة لبلدية الرصيفة، بحضور عدد كبير من أبناء مدينة الرصيفة المهتمين بالشأن الثقافي.

وتحدث رئيس المنتدى، محمود الصالح، حول النشاط الثقافي في الرصيفة، مشيرا إلى أنه يتنامى يوما بعد يوم؛ تفعيلا وتأكيدا على أحقية الرصيفة واستحقاقها للقب مدينة الثقافة الأردنية 2022، الأمر الذي فجّر فيها نتاجا ثقافيا وفكريا ضخما تعمل فيه مختلف الهيئات الثقافية بشكل تشاركي متناغم مع الحركة الثقافية في المملكة.

ودعا الصالح للعمل على رفع شأن الرصيفة ثقافيا للوصول الى تأسيس مهرجان الرصيفة الثقافي على غرار المهرجانات الثقافية في جرش والفحيص.

وخلال الأمسية التي أدارتها، تهاني جودة، شارك الشاعر حسن منصور بمجموعة من قصائده المنوعة بين الغزل والوطنية، فيما قدم الشاعر هارون الخوالدة مجموعة من قصائد تغنت بأفراح الأردن المتواصلة ومحبة الشعب لوطنه ولفلسطين والأقصى، إضافة لقصائد في الغزل والحب.

وقدم الفنان علاء شاهر عددا من الأغاني الطربية العربية القديمة، فيما قدم الفنانان أحمد المشني وشكري غيث وصلة فنية غنائية من التراث الأردني القديم والأغاني الوطنية، التي تمجد الجيش والقيادة الهاشمية وحب الوطن.