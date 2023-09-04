الذنيبات يتفقد سير العمل في عدد من المشاريع في الشيدية والمجمع الصناعي وميناء تصدير الفوسفات بالعقبة

وطنا اليوم:زار رئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات يرافقه عدد من أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، أمس الأحد، المجمع الصناعي التابع للشركة في العقبة، وافتتح مركز التحكم الجديد الخاص بوحدتي انتاج سماد الداب في المجمع، واطلع كذلك على أنظمه التحكم الجديدة في المجمع، والتي تعتبر قيمة مضافة للارتقاء بالعمليات الانتاجية فيه.

كما زار الدكتور الذنيبات، الشركة اليابانية الأردنية للأسمدة في العقبة، واطلع على اعمال التحسين التي تم اجراؤها مؤخرا في الشركة بهدف الارتقاء بالعملية الانتاجية فيها، فيما تفقد محطة تخزين حامض الفوسفوريك في الشركة الهندية الاردنية للكيماويات في العقبة، والاعمال الجارية لانشاء خزانات جديدة لتخزين حامض الفوسفوريك.

وزار الدكتور الذنيبات، محطة تخزين حامض الفوسفوريك التابعة للشركة الاردنية الهندية للأسمدة( جيفكو)، واطلع على عمليات التخزين والتفريغ في المحطة والخطط المستقبلية لبناء خزانات جديدة في الموقع، فيما زار ميناء تصدير الفوسفات، واطلع على الخطط المستقبلية لتوسعة الميناء وزيادة طاقته التخزينية، ومنطقة تخضير جبل الجبس، واستمع لشرح حول خطط العمل لتخضير الجبل وتحويله الى منطقة خضراء ومتنفس لأهالي العقبة.

وكان الدكتور الذنيبات، تابع أول أمس، أعمال التأهيل التي تنفذها الشركة لمحطة ضخ المياه الى منجم الشيدية والشركات الحليفة والتابعة في المنطقة، بهدف تحسين التزويد المائي لتلبية احتياجات منجم الشيدية والمصانع في المنطقة من المياه لاسخدام في الصناعة.

كما تفقد الدكتور الذنيبات وحدة غسيل الفوسفات في منجم الشيدية، واطلع على سير العمل في الوحدة والتحديثات التي شهدتها مؤخرا، وانعكست على زيادة الطاقة الانتاجية في المنجم، فيما اطلع على الأعمال الجارية ضمن مشروع مصنع غسيل وتعويم الفوسفات، والذي من المتوقع ان يبدأ انتاجه في نهاية النصف الأول من العام المقبل 2024.

وفي الشركة الهندية الأردنية للكيماويات، افتتح الدكتور الذنيبات، المصنع التجريبي الخاص بابحاث شركة مناجم الفوسفات، والذي يعد جزءا رئيسا من مراكز أبحاث الشركة، في حين اطلع في الشركة الاردنية الهندية للأسمدة(جيفكو) على عمليات الانتاج، وخاصة في مجال صناعة حامض الفوسفوريك.