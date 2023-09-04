بنك القاهرة عمان يطلق عرضا تمويليا بالتعاون مع شركة المعاصرة لتزويد المعدات (وكلاء سيارات إم جي) لكباتن شركة كريم

وطنا اليوم:بشروط ميسرة و بأسعار فائدة منافسة و فترات سداد مرنة قدم بنك القاهرة عمان تعاونا للشركة المعاصرة لتزويد المعدات – وكلاء سيارات إم جي في الأردن – والتي طلقت عرضاً خاصاً لكباتن شركة كريم لتمويل قروض السيارات والذي ياتي في إطار الجهود المستمرة لتوفير أفضل العروض التمويلية للعملاء والشركاء ومواكبة احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وجاء التعاون بين بنك القاهرة عمان والشركة المعاصرة لتزويد المعدات (وكلاء سيارات إم جي) لسمعة البنك المحلية والدوليه وللموثوقية التي يتمتع فيها البنك على الساحة المصرفية المحلية في حين ان العرض يتيح لكباتن شركة كريم إمكانية اقتناء سيارة إم جي بما يتناسب مع اختياراتهم ضمن مجموعة واسعة من الموديلات المتوفرة لدى الشركة المعاصرة مع امكانية استبدال السيارة مهما كان نوعها.