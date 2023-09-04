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طالب الدراسات العليا في عمان الاهلية أحمد أبو السعود يُتوج بالميدالية الذهبية ببطولة كأس التحدي للجمباز

4 سبتمبر 2023
طالب الدراسات العليا في عمان الاهلية أحمد أبو السعود يُتوج بالميدالية الذهبية ببطولة كأس التحدي للجمباز

وطنا اليوم:واصل لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، تألقه وحقق مساء أمس الأحد، الميدالية الذهبية، على جهاز حصان المقابض، وذلك خلال مشاركته في بطولة كأس التحدي والمقامة في مدينة ميرسين التركية.
وحل “أبو السعود” في المركز الأول بعد أن جمع ١٥.٥٥٥ نقطة تاركاً المركز الثاني للأوكراني أوليغ فيرنيف الذي نال الفضية بجمعه ١٤.٨٠٠ نقطة وجاء الفنلندي أوسكار كيرميس ثالثاً بمجموع ١٣.٥٠٠ نقطة.
وهنأ الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية الطالب أحمد أبو السعود مُتمنياً له حصد مزيد من البطولات، ومواصلة التمثيل المُشرف للأردن وجامعة عمان الأهلية.
يذكر أن أحمد أبو السعود يستعد للمشاركة في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية وذلك خلال الفترة من ٢٣ سبتمبر إلى ٨ أكتوبر القادمين


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