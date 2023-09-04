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د. إياد شعبان مساعداً لرئيس عمان الأهلية لشؤون الاعتماد والجودة والتخطيط

4 سبتمبر 2023
د. إياد شعبان مساعداً لرئيس عمان الأهلية لشؤون الاعتماد والجودة والتخطيط

وطنا اليوم:قرر الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية تعيين د. إياد عبدالله شعبان مساعداً للرئيس لشؤون الاعتماد والجودة والتخطيط، بالإضافة إلى مهام عمله كعضو هيئة تدريسية في قسم إدارة الأعمال في كلية الأعمال، ومديراً لوحدة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الجامعة، والتي تضم دوائر الشؤون الإدارية، الاعتماد والشؤون الأكاديمية، التطوير المؤسسي، المكتبة.
ويُذكر أن الدكتور شعبان حاصل على درجة دكتوراة الفلسفة في الإدارة الاستراتيجية، كما يمتلك خبرة عملية واسعة في مجالات التخطيط والتطوير والموارد البشرية والجودة وبرامج وجوائز التميز في الأردن وخارج الأردن، وقد انضم لأسرة جامعة عمان الأهلية في عام 2013


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