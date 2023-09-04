أسرة جامعة فيلادلفيا تقدم واجب العزاء لذوي الطالب المرحوم أحمد يوسف حميدات‎

وطنا اليوم:قدم رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الجراح ونائبه الاستاذ الدكتور خالد سرطاوي، واجب العزاء لذوي الطالب المرحوم أحمد يوسف خضر حميدات في ديوان أبناء وادي موسى .

حيث قدم رئيس الجامعة أحر التعازي بهذا المصاب الجلل باسمه وباسم أسرة الجامعة، ودعا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .