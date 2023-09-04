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أسرة جامعة فيلادلفيا تقدم واجب العزاء لذوي الطالب المرحوم أحمد يوسف حميدات‎

4 سبتمبر 2023
أسرة جامعة فيلادلفيا تقدم واجب العزاء لذوي الطالب المرحوم أحمد يوسف حميدات‎

وطنا اليوم:قدم رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الجراح ونائبه الاستاذ الدكتور خالد سرطاوي، واجب العزاء لذوي الطالب المرحوم أحمد يوسف خضر حميدات في ديوان أبناء وادي موسى .
حيث قدم رئيس الجامعة أحر التعازي بهذا المصاب الجلل باسمه وباسم أسرة الجامعة، ودعا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .


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