وزير الزراعة يطلع على آليات التعاون مع “جباكو” وجمعية الرؤية التعاونية السعودية

وطنا اليوم: أطلع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، على آليات العمل وخطط التعاون بين الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية (جباكو)، وجمعية الرؤية التعاونية السعودية.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقد اليوم الأحد، مع رئيس مجلس إدارة جمعية الرؤية، عبدالعزيز العنزي، والوفد المرافق، ومدير عام “جباكو “، علاء الدين أبو الخير، وفريق عمل الشركة.

وأشاد بتعاون الجانب السعودي الذي أدى إلى زيادة نسبة الصادرات المحلية للسوق السعودي، مؤكدا تقديم التسهيلات كافة للمنتجات السعودية القادمة للسوق المحلية، والتي تصنف على أنها ذات أولوية في التعامل.

من جانبه، استعرض العنزي الجهود المشتركة للجمعية والشركة، لتطوير سبل التعاون وزيادة الصادرات وانسياب السلع الزراعية، وخاصة منصة العرض الإلكترونية التي ستسهم في إيصال المزارع للمشتري بشكل مباشر، إضافة إلى مواضيع النقل وسبل توسيع التعاون في توريد اللحوم.

بدوره، بين أبو الخير، أن الشركة تعمل وفق أطر واضحة وبرنامج عمل متناغم في كافة الأسواق التقليدية والجديدة، مشيرا إلى إنجازات الشركة وأهم العقود المبرمة.

وفي إطار التعاون مع الجمعية، أشار أبو الخير إلى أن الشركة، أتمت ملحقا للاتفاقية المسبقة مع الجمعية، لدعم سبل الشراكة وتوحيد الجهود لرفع نسبة الصادرات الزراعية، ومعالجة التحديات وتطوير الآليات، بما يضمن تحقيق الفائدة للجانبين.