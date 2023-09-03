البحوث الزراعية وجامعة البترا ينظمان دورة بحثية حول تطبيقات “النانو تكنولوجي”

وطنا اليوم: نظم المركز الوطني للبحوث الزراعية وجامعة البترا، دورة بحثية حول تطبيقات “النانو تكنولوجي” في الزراعة استهدفت باحثين من الجامعات والمركز الوطني ووزارة الزراعة.

وقال مدير عام مركز البحوث الدكتور نزار حداد، إن الدورة جاءت بعد مذكرة تفاهم أبرمت مع جامعة البتراء لتنفيذ برنامج تدريبي متخصص في تطبيقات النانو تكنولوجي وتوظيفها في الزراعة لبناء فريق بحثي لغايات تطوير استخدامات النانو ونقل العلوم والمعارف وتوظيفها في مجال تحسين جودة المياه وإنتاج الأسمدة النانوية، مشيرا إلى بحث علمي مشترك مع جامعة البتراء حول تطبيقات استخدام الأسمدة النانوية على نبات القمح.

بدوره، قال رئيس جامعة البترا الدكتور رامي عبد الرحيم، إن النانو تكنولوجي هو أحد فروع علم الغرويان التي تبدأ من القطر النانوي وتنتهي بالقطر الميكروني، لافتاً إلى توجه القطاع الخاص لتصميم أجهزة نانوية للاستخدامات الطبية والصناعية والزراعية تساعد في مقاومة الأمراض وتحسين الإنتاج الزراعي.

وخلال الدورة قدم نائب رئيس جامعة البتراء الدكتور مياس الريماوي، ايجازا عن المشاريع البحثية والدراسات حول تطبيقات النانو تكنولوجي في العديد من العلوم المختلفة.