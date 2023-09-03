بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

كابيتال بنك يشارك في بطولة البنوك الكروية الثانية لعام 2023‎

منذ ساعة واحدة
كابيتال بنك يشارك في بطولة البنوك الكروية الثانية لعام 2023‎

وطنا اليوم:في إطار سعي البنك لتنمية روح الفريق والترويح عن موظفيه، أعلن كابيتال بنك عن خوضه لبطولة كرة القدم الثانية بين البنوك التي تنظمها لجنة النشاط الاجتماعي في البنك المركزي الأردني ، وبرعاية من جمعية البنوك في الأردن في شهر أيلول الحالي.

ويأتي تنظيم هذا الحدث بعد النجاح الكبير الذي حققته البطولة الكروية الأولى التي عقدت بين البنوك في العام 2022، بهدف تعزيز التفاعل والتواصل بين البنوك وتنمية روح الفريق والتعاون بين موظفيها، كما تعكس هذه البطولة التزام البنوك الأردنية بتعزيز الروح الرياضية وتشجيع الصحة واللياقة البدنية بين موظفيها.

وتعتبر هذه الفعالية فرصة لموظفي كابيتال بنك للتفاعل وتبادل الخبرات والمهارات في بيئة غير رسمية ومريحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشاركة في البطولة تعكس التزام البنك بتشجيع صحة ورفاهية موظفيه، وتعزز الروح الرياضية والنشاط البدني بينهم، مما ينعكس إيجابياً على أداء العمل والبيئة العامة داخل البنك.

تجدر الإشارة إلى أن كابيتال بنك قام بتسمية فريقه المكون من  15 لاعباً ومدرباً وإدارياً من موظفيه للمشاركة في هذه البطولة. 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:07

الاتحاد العام للجمعيات الخيرية يطلق اليانصيب الخيري “لوتو الأردن”

17:14

غرفة صناعة إربد: قيمة الصادرات بلغت 126 مليون دولار في آب الماضي

17:10

ارتفاع مؤشر بورصة عمان في ختام تعاملات اليوم

17:08

البحوث الزراعية وجامعة البترا ينظمان دورة بحثية حول تطبيقات “النانو تكنولوجي”

17:02

النجار: جدارية دار المحافظة في الطفيلية تمثل بقعة مضيئة في الفن الأردني

16:44

رئيس جامعة البترا يهنئ كلية الهندسة – قسم الهندسة المدنية

16:39

السياحة والتدريب المهني تباشر بتدريب 530 مشارك عن فئة تأهيل الباحثين والباحثات عن العمل في القطاع السياحي

16:36

وزير الأشغال يوجه بتأهيل فنيين لتعزيز عمل مصنع الشواخص المرورية

16:23

الغذاء والدواء تحظر التدخين في المركز والفروع

16:07

ثورة السويداء تدخل أسبوعها الثالث والمتظاهرون يوجّهون رسالة إلى إعلام الاسد

15:40

مع بدء العام الدراسي.. مطالبات بتخفيف حمل الحقائب المدرسية

15:36

75 قاض ومدع عام للتحقيق والنظر بقضايا الجرائم الإلكترونية

وفيات
وفيات الأحد 3-9-2023البشاتوه تنعي القاضي السابق مهند سعد توفيقالشوابكة يشكرون المشاركين في عزاء نجلهم جمال الشوبكيأبناء المرحوم العين جمال باشا الشوابكة يتقدمون بالشكر على التعازيوفيات الجمعة 1-9-2023