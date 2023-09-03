كابيتال بنك يشارك في بطولة البنوك الكروية الثانية لعام 2023‎

وطنا اليوم:في إطار سعي البنك لتنمية روح الفريق والترويح عن موظفيه، أعلن كابيتال بنك عن خوضه لبطولة كرة القدم الثانية بين البنوك التي تنظمها لجنة النشاط الاجتماعي في البنك المركزي الأردني ، وبرعاية من جمعية البنوك في الأردن في شهر أيلول الحالي.

ويأتي تنظيم هذا الحدث بعد النجاح الكبير الذي حققته البطولة الكروية الأولى التي عقدت بين البنوك في العام 2022، بهدف تعزيز التفاعل والتواصل بين البنوك وتنمية روح الفريق والتعاون بين موظفيها، كما تعكس هذه البطولة التزام البنوك الأردنية بتعزيز الروح الرياضية وتشجيع الصحة واللياقة البدنية بين موظفيها.

وتعتبر هذه الفعالية فرصة لموظفي كابيتال بنك للتفاعل وتبادل الخبرات والمهارات في بيئة غير رسمية ومريحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشاركة في البطولة تعكس التزام البنك بتشجيع صحة ورفاهية موظفيه، وتعزز الروح الرياضية والنشاط البدني بينهم، مما ينعكس إيجابياً على أداء العمل والبيئة العامة داخل البنك.

تجدر الإشارة إلى أن كابيتال بنك قام بتسمية فريقه المكون من 15 لاعباً ومدرباً وإدارياً من موظفيه للمشاركة في هذه البطولة.