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أخر المستجدات
16:44
رئيس جامعة البترا يهنئ كلية الهندسة – قسم الهندسة المدنية
16:39
السياحة والتدريب المهني تباشر بتدريب 530 مشارك عن فئة تأهيل الباحثين والباحثات عن العمل في القطاع السياحي
16:36
وزير الأشغال يوجه بتأهيل فنيين لتعزيز عمل مصنع الشواخص المرورية
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ثورة السويداء تدخل أسبوعها الثالث والمتظاهرون يوجّهون رسالة إلى إعلام الاسد
15:40
مع بدء العام الدراسي.. مطالبات بتخفيف حمل الحقائب المدرسية
15:36
75 قاض ومدع عام للتحقيق والنظر بقضايا الجرائم الإلكترونية
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إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة
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لأول مرة في الأردن.. نجاح زراعة كلى لفصيلة دم غير مطابقة
15:25
| 61 عامًا و “الأردنية” تنثر الفرح وتعلي بناء
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رئيس جامعة البترا يهنئ كلية الهندسة – قسم الهندسة المدنية
منذ 17 ثانية
وطنا اليوم:رئيس جامعة البترا يهنئ كلية الهندسة – قسم الهندسة المدنية
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24 ساعة
16:39
السياحة والتدريب المهني تباشر بتدريب 530 مشارك عن فئة تأهيل الباحثين والباحثات عن العمل في القطاع السياحي
16:36
وزير الأشغال يوجه بتأهيل فنيين لتعزيز عمل مصنع الشواخص المرورية
16:23
الغذاء والدواء تحظر التدخين في المركز والفروع
16:07
ثورة السويداء تدخل أسبوعها الثالث والمتظاهرون يوجّهون رسالة إلى إعلام الاسد
15:40
مع بدء العام الدراسي.. مطالبات بتخفيف حمل الحقائب المدرسية
15:36
75 قاض ومدع عام للتحقيق والنظر بقضايا الجرائم الإلكترونية
15:28
إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة
15:26
لأول مرة في الأردن.. نجاح زراعة كلى لفصيلة دم غير مطابقة
15:25
| 61 عامًا و “الأردنية” تنثر الفرح وتعلي بناء
15:18
الاتحاد العام للجمعيات الخيرية يطلق لوتو الاردن الخيري
15:09
الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء
15:02
مقترح حكومي لتعديل تعرفة المياه وإدخال شرائح خاصة
وفيات
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رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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