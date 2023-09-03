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رئيس جامعة البترا يهنئ كلية الهندسة – قسم الهندسة المدنية

منذ 17 ثانية
رئيس جامعة البترا يهنئ كلية الهندسة – قسم الهندسة المدنية

وطنا اليوم:رئيس جامعة البترا يهنئ كلية الهندسة – قسم الهندسة المدنية


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