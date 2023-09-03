| 61 عامًا و “الأردنية” تنثر الفرح وتعلي بناء

وطنا اليوم – رفع رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات أسمى آيات التهنئة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم بمناسبة الذكرى الواحدة والستين على إنشاء الجامعة الأردنية.

وهنأ عبيدات أسرة الجامعة من أكاديميين وباحثين وإداريين وطلبة، داعيًا إياهم لبذل مزيد من الجهود للارتقاء بالجامعة، والوصول بها إلى مصاف الجامعات العالمية، والحفاظ عليها منارةً للعلم والمعرفة في الأردن والوطن العربي.

إذ صادف الثاني من أيلول الذكرى الحادية والستين على إنشاء الجامعة الأردنية؛ الجامعة التي وصفها جلالة الملك عبدا لله الثاني ابن الحسين بأنها “تجسد مسيرة بناء وعطاء مستمر، ساهم فيها كل الأردنيين بكل عزيمة وإصرار على مواجهة التحديات، وبناء الأردن الحديث القادر على مواكبة العالم ومعطيات العصر الحديث”، الجامعة ذات التاريخ والحاضر والمستقبل المشرف المليء بالعطاء والإنجاز الحضاري.

وفي هذا الوقت من العام، يستذكر الأردنيون بفخر واعتزاز وإجلال الثاني من أيلول من عام 1962، حين أصدر جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال مرسوما يوعز بإنشاء هذه المؤسسة التعليمية الكبرى، لتشكل في جوهرها أحد المحركات المهمة لضمان مستقبل أردني واعد بالإنجاز والازدهار والعطاء الإنساني.