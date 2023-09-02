بتكلفة مليون ونصف دينار.. التعليم العالي تبدأ صرف مخصصات طلاب لمنح والقروض للمرحلة الثالثة

وطنا اليوم: بتكلفة إجمالية تبلغ (1.5) مليون ونصف دينار أردني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تبدأ بالمرحلة الثالثة من صرف مستحقات ومخصصات طلبة المنح والقروض للعام الجامعي 2022-2023.

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستقوم بصرف المستحقات والمخصصات المالية التالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح الشمال والوسط من صندوق دعم الطالب للعام الجامعي 2022-2023 .

1) رسوم الفصل الأول 2022-2023 ، إضافةً إلى المخصصات المالية للفصل الأول 2022-2023 للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح الشمال والوسط في الجامعات التالية: جامعة الحسين بن طلال، وجامعة الطفيلة التقنية، لطلاب السنة الأولى وطلاب السنوات السابقة.

2) المخصصات المالية للفصل الثاني 2022-2023 للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح الشمال والوسط في الجامعة الأردنية /فرع العقبة، لطلاب السنة الأولى وطلاب السنوات السابقة.

حيث يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة – عمان، وذلك اعتباراً من يوم الخميس القادم الموافق 7-9-2023 كما ستقوم الوزارة تباعاً بالإعلان عن صرف باقي مستحقات الطلبة عند الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت قد أنهت سابقاً تنفيذ المرحلة الأولى من صرف هذه المستحقات والمخصصات، والتي قدرت تكلفتها بأكثر من (4) أربعة ملايين دينار أردني، ثم نفذت المرحلة الثانية بتكلفة قدرت ب (2.5) مليون دينار أردني.