مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية يُقر التشكيلات الأكاديمية للعام الجامعي 2023 – 2024

وطنا اليوم: قرر مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية برئاسة رئيس المجلس دولة السيد عبدالكريم الكباريتي وبناء على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان واستنـاداً لأحكام المـادة (10-هـ) من قانون الجامعات الأردنية رقـم (18) لسنة 2018، إجراء التشكيلات الأكاديمية للعام الجامعي 2023-2024 اعتباراً من تاريخ 3-9-2023 وعلى النحو الآتي:

1- أ. د. مصلح أحمد الطراونة – نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وعميد كلية الحقوق

2- أ. د. أنس راتب السعود – نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة

3- أ. د. منتهى خليل غرايبة – عميداً لكلية التمريض

4- أ. د. فايز سليم حداد – عميداً لكلية الأعمال وكلية فنون الطهي والضيافة

5- أ. د. محمد نديم دباغية – عميداً لكلية الدراسات العليا

6- أ. د. وسام غازي عماري – عميداً لكلية الصيدلة

7- أ. د. جمال إبراهيم النابلسي – عميداً لكلية الهندسة

8- أ. د. يزن منصور حسونة – عميداً لكلية طب الأسنان

9- أ. د. قصي يوسف شمبور – عميداً لكلية العلوم التربوية

10- أ. د. إيمان خميس النزلي – عميداً للبحث العلمي

11- أ. د. حنان محمود إبراهيم – عميداً لكلية الآداب والعلوم

12- د. مصطفى موسى العطيات – ق. أ. عميد شؤون الطلبة

13- د. قاسم محمد خرما – ق. أ. عميد كلية تقنية المعلومات

14- د. صبا فوزي النصيرات – ق. أ. عميد كلية العمارة والتصميم

15- د. صبحية محمد سعيفان – ق. أ. عميد كلية التكنولوجيا الزراعية

16- د. طلال سالم القيسي – ق. أ. عميد كلية العلوم الطبية المساندة

** أسرة جامعة عمان الأهلية تبارك لمجلس العمداء الجديد وتتمنى له التوفيق والنجاح.