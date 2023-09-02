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مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية يُقر التشكيلات الأكاديمية للعام الجامعي 2023 – 2024

منذ ساعة واحدة
مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية يُقر التشكيلات الأكاديمية للعام الجامعي 2023 – 2024

وطنا اليوم: قرر مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية برئاسة رئيس المجلس دولة السيد عبدالكريم الكباريتي وبناء على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان واستنـاداً لأحكام المـادة (10-هـ) من قانون الجامعات الأردنية رقـم (18) لسنة 2018، إجراء التشكيلات الأكاديمية للعام الجامعي 2023-2024 اعتباراً من تاريخ 3-9-2023 وعلى النحو الآتي:

 

1- أ. د. مصلح أحمد الطراونة – نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وعميد كلية الحقوق

 

2- أ. د. أنس راتب السعود – نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة

 

3- أ. د. منتهى خليل غرايبة – عميداً لكلية التمريض

 

4- أ. د. فايز سليم حداد – عميداً لكلية الأعمال وكلية فنون الطهي والضيافة

 

5- أ. د. محمد نديم دباغية – عميداً لكلية الدراسات العليا

 

6- أ. د. وسام غازي عماري – عميداً لكلية الصيدلة

 

7- أ. د. جمال إبراهيم النابلسي – عميداً لكلية الهندسة

 

8- أ. د. يزن منصور حسونة – عميداً لكلية طب الأسنان

 

9- أ. د. قصي يوسف شمبور – عميداً لكلية العلوم التربوية

 

10- أ. د. إيمان خميس النزلي – عميداً للبحث العلمي

 

11- أ. د. حنان محمود إبراهيم – عميداً لكلية الآداب والعلوم

 

12- د. مصطفى موسى العطيات – ق. أ. عميد شؤون الطلبة

 

13- د. قاسم محمد خرما – ق. أ. عميد كلية تقنية المعلومات

 

14- د. صبا فوزي النصيرات – ق. أ. عميد كلية العمارة والتصميم

 

15- د. صبحية محمد سعيفان – ق. أ. عميد كلية التكنولوجيا الزراعية

 

16- د. طلال سالم القيسي – ق. أ. عميد كلية العلوم الطبية المساندة

 

** أسرة جامعة عمان الأهلية تبارك لمجلس العمداء الجديد وتتمنى له التوفيق والنجاح.


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