10 مشاريع طموحة تتنافس على جائزة “أورنج” لمشاريع التنمية المجتمعية

وطنا اليوم: اقترب موعد الإعلان عن الفائزين بجائزة أورنج لمشاريع التنمية المجتمعية على المستوى المحلي، حيث عرضت المشاريع العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية أفكارها أمام لجنة التحكيم المتخصصة في المجال الريادي والمجتمعي ليتم تقييمها سعياً للفوز بالجائزة التي أطلقتها أورنج الأردن بنسختها المحلية السابعة وذلك من أصل 97 مشروعاً متقدّماً، ضمن مسابقة مجموعة أورنج الدولية (OSVP 2023).

تعدّ جائزة OSVP إحدى مبادرات أورنج التي تسعى إلى دعم النماذج الأولية والشركات في مرحلة النمو المؤثرة والتي تسخّر التكنولوجيا في توفير حلول مجدية للتحديات المجتمعية والبيئية في أهم المجالات، وفي مقدّمتها الصحة والزراعة والتعليم والطاقة والتجارة والصناعة.

سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في أواخر الشهر الحالي، وذلك بعد دراسة وتقييم المشاريع العشرة لاختيار 3 مشاريع فائزة، وهو ما قامت به لجنة التحكيم لاختيار المتأهلين للمرحلة النهائية من المشاريع الـ 97 المتقدّمة، بناءً على معايير عالمية محددة أهمّها الأثر المجتمعي وكذلك إمكانية التطبيق والتوسع والاستدامة وغيرها.

وسيحصل المشروع الفائز بالمركز الأول في النسخة المحلية على جائزة قدرها 5 آلاف دينار يليها 3 آلاف دينار للمركز الثاني وألفا دينار للمركز الثالث، كما سيتأهل الفائزون للمشاركة في النسخة الدولية التي تبلغ قيمة جائزتها الأولى 25 ألف يورو، والثانية 15 ألف يورو، والثالثة 10 آلاف يورو، فضلاً عن جائزة المشاريع التي تم تأسيسها من قبل سيدات بقيمة 20 ألف يورو والتي فازت بها شركة iRole الأردنية العام الماضي.

وحول أهمية الجائزة، أكدت أورنج الأردن أنها تحرص على توفير هذه الفرصة للشباب المبتكر كلّ عام، إيماناً بدورهم الفاعل في التنمية المستدامة وتمكين مَن يستخدم التكنولوجيا في تطوير حلول قابلة للتوسّع والنمو وجاذبة للمستثمرين بما يحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي ويسهم في الحفاظ على البيئة.

وأضافت الشركة: “تتيح جائزة أورنج لمشاريع التنمية المجتمعية فرص الحصول على مشورة الخبراء، الدعم المالي وكذلك شبكة واسعة تمتاز بها أورنج، وهذا نهج متكامل لدعم المشاريع الريادية وهو ما نتبنّاه مع شركائنا لتطوير المنظومة الريادية. أسعدنا العدد الهائل من المشاريع المتقدّمة على مستوى الأردن، ونتطلع إلى الإعلان عن الفائزين وسنواصل جهودنا لدعم الريادة”.

تتألّف لجنة التحكيم للنسخة المحلية من المهندس نضال البيطار، المدير التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية (إنتاج)، فداء الطاهر، الشريك الإداري في صندوق أمام الاستثماري، ديما بيبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز، غدير خفش، المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية، سمر دودين، المدير الإقليمي ومدير البرامج في رواد التنمية– الأردن، د. يزن الزين، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال في الجامعة الأردنية، والمهندسة رنا الدبابنة، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي والاستدامة لدى أورنج الأردن.