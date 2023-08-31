أسرة جامعة عمان الاهلية تهنىء بعيد ميلاد الملكة رانيا

وطنا اليوم:أسرة جامعة عمان الأهلية ممثّلة برئيس وأعضاء مجلس الأمناء ورئيس وأعضاء هيئة المديرين ورئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة

يرفعون أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله بمناسبة عيد ميلادها الميمون .

أطال الله في عُمر جلالتها في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد ، وكل عام وجلالتها بألف خير