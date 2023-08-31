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مجلس التطوير التربوي من لواء عين الباشا في زيارة لجامعة فيلادلفيا‎

منذ 3 ساعات
مجلس التطوير التربوي من لواء عين الباشا في زيارة لجامعة فيلادلفيا‎

وطنا اليوم:استقبل الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الجراح رئيس جامعة فيلادلفيا بحضور نائب الرئيس الأستاذ الدكتور خالد سرطاوي وفدًا من مجلس التطوير التربوي في لواء عين الباشا. حيث رحب رئيس الجامعة بالضيوف مؤكدا على الدور الريادي الذي تقوم به الجامعة ورسالتها التي تضع ضمن اولويتها تقديم كل ما يلزم لخدمة المجتمع المحلي وتحديدًا بما يتعلق بالقضايا التربوية والاجتماعية وتعزيز برامج التعاون بين الجامعة ومجلس التطوير التربوي وجاهزيتها لتبني أي أفكار ابداعية من شأنها رفع سوية العملية التعليمية , علاوة على واجب الجامعة تجاه المجتمع المحلي من حيث انشاء المظلات والمساهمة في صيانة الطرق.
من جهته أشار الوفد بالجهود المقدمة من قبل الجامعة واعتزازهم بهذا الصرح العلمي ودوره في خدمة أبناء المجتمع المحلي.


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