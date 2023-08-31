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جامعة فيلادلفيا تشكل مجلس العمداء للعام الدراسي 2023 / 2024‎

منذ 14 ثانية
جامعة فيلادلفيا تشكل مجلس العمداء للعام الدراسي 2023 / 2024‎

وطنا اليوم:قرر مجلس أمناء جامعة فيلادلفيا في الجلسة التي عقدها يوم الخميس الموافق 24/8/2023 برئاسة الأستاذ الدكتور عبدالله الموسى الموافقة على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الجراح لإجراء التشكيلات الاكاديمية اعتبارًا من 17/9/2023 للعام الجامعي 2023 /2024 وعلى النحو التالي :

الأستاذ الدكتور خالد سفيان السرطاوي نائبًا للرئيس
الأستاذ الدكتور منذر شحادة عبيد عميدًا لكلية العمارة والتصميم
الأستاذ الدكتور غسان إسماعيل عبدالخالق عميدًا لكلية الآداب والعلوم التربوية
الأستاذ الدكتور خلدون محمد بطيحـــة عميدًا لكلية تكنولوجيا المعلومات
الأستاذ الدكتور محمد جاسر بني يونس عميدًا لكلية الهندسة والتكنولوجيا
الأستاذ الدكتور فؤاد طه عبدالله عميدًا لكلية العلوم الطبية المساندة
الدكتورة ميادة عوض دعيبس قائمًا بأعمال عميد كلية التمريض
الدكتور سمير أحمد مسعود قائمًا بأعمال عميد كلية العلوم
الدكتور يزن احمد البطاينة قائمًا بأعمال عميد كلية الصيدلة
الدكتور محمد عقلة الصمادي قائمًا بأعمال عميد كلية الأعمال
الدكتور عمر فارس الكفاوين قائمًا بأعمال عميد عمادة شؤون الطلبة
الدكتور مؤيد حسني الخوالدة قائمًا بأعمال عميد كلية الحقوق


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