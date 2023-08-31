م . نور اللوزي تحصل على الماجستير بدرجة الإمتياز في الإدارة الحكومية من عمان الاهلية

وطنا اليوم:نوقشت في كلية الاعمال بجامعة عمان الاهلية رسالة ماجستير للمهندسة نور اللوزي في الادارة الحكومية تحت عنوان “دور مبادرات التميّز في تحديث القطاع العام في الأردن” والتي تكاد أن تكون هذه الدراسة من أولى الدراسات بهذا الموضوع في الأردن .

وقد تألفت لجنة المناقشة من : أ.د. انس السعود مشرفاً ورئيساً للجنة وعضوية د. زياد الخزعلي ، ود .عماد المعلا من جامعة عمان العربية عضوا خارجيا .

وقد تم إجازة الرسالة مع درجة الامتياز .

وقد كتبت نور اللوزي بهذه المناسبة :

أنا هنا اليوم قد استكملت متطلبات الحصول على درجة الماجستير بتقدير امتياز في الادارة الحكومية ، وبعد الجهد نلت فوزاً بفضل ربي ثم أمي سارة و أبي الباشا د. أحمد اللوزي وزوجي ا.د. معتصم عبدالجابر.

واذ أشكر اساتذتي وعلى رأسهم مشرفي ا.د. أنس راتب السعود وابنائي سارة، سعود وحمزة وإخواني الاستاذ رائد، د. راكان ود. خالد وأختي روز وزوجها الاستاذ رياض الخشمان وكل من ساندني وآمن بي ودعمني واستكشف قدراتي .الحمدلله على التمام و الكمال….

ألف مبارك، مع تمنياتنا بمزيد من التقدم والنجاح