تقديم 76681 طلبا لمرحلة البكالوريوس و12907 طلبات للدبلوم

وطنا اليوم:أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، انتهاء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2023-2024، حيث بلغ العدد الإجمالي لطلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس (76681) طلب، في حين بلغ العدد الإجمالي لطلبات الالتحاق في الكليات الجامعية المتوسطة لمرحلة الدبلوم المتوسط (12907)، كما بلغ العدد الإجمالي لطلبات الالتحاق في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية (4602).

وأضافت الوحدة بأن هناك (6037) طالب وطالبة تقدموا بطلبات للقبول الموحد ولم يقوموا حتى تاريخه بتسديد رسم الطلب، حيث سيكون معهم فرصة أخيرة لتسديد هذا الرسم حتى الساعة الثالثة والنصف من ظهر اليوم الخميس الموافق 31-8-2023، وبخلاف ذلك سيتم استبعادهم من عملية المنافسة.

كما أكدت الوحدة على أن آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة هو تمام الساعة (12) مساء اليوم الخميس الموافق 31-8-2023 ولن يكون هناك أي تمديد بعد هذا التاريخ