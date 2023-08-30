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جامعة اليرموك توافق على تنسيب الدكتور إسلام مساد وإجراء التشكيلات الأكاديمية

منذ 3 ساعات
جامعة اليرموك توافق على تنسيب الدكتور إسلام مساد وإجراء التشكيلات الأكاديمية

وطنا اليوم: قرر مجلس أمناء جامعة اليرموك في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور محمود الشياب رئيس مجلس الأمناء بالإنابة، الموافقة على تنسيب رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، وإجراء التشكيلات الأكاديمية التالية:الدكتور سامر سمارة نائبا للرئيس، الدكتور موسى ربابعة نائبا للرئيس، الدكتور أمجد الناصر عميدا لكلية العلوم، الدكتور محمد العناقرة عميدا لكلية الآداب، الدكتور ميشيل سويدان عميدا لكلية الأعمال.

كما تقرر تعيين الدكتور أحمد الشريفين عميدا لكلية التربية،الدكتور موفق العتوم عميدا لكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، الدكتور محمد خلف ذيابات عميدا لكلية التربية الرياضية، الأستاذ الدكتور محمد طلافحة عميدا لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، الدكتور يوسف عبيدات عميدا لكلية القانون، الدكتور علي الربيعات عميدا لكلية الفنون الجميلة، الدكتور مصطفى النداف عميدا لكلية الآثار والأنثروبولوجيا، الدكتور قاسم الردايدة عميدا لكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، الدكتور أكرم رواشدة عميدا لكلية السياحة والفنادق، الدكتور أمجد القاضي قائما بأعمال عميد كلية الإعلام،الدكتورة منار اللوما عميدا لكلية الطب، الدكتورة فاديا مياس عميدا لكلية الصيدلة، الدكتور محمد الزبيدي عميدا للبحث العلمي والدراسات العليا، الدكتور معتصم شطناوي عميدا لشؤون الطلبة.


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