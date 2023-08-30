مجلس أمناء «عمان الأهلية» يقومون بجولة في كلية طب الأسنان

وطنا اليوم:زار مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية برئاسة دولة السيد عبد الكريم الكباريتي كلية طب الأسنان المستحدثة في الجامعة والتي من المتوقع أن يبدأ التدريس فيها مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023-2024.

واطلع المجلس على مرافق الكلية والمختبرات والتجهيزات التي تخدم العملية التعليمية والبحثية، مشيدين بالبنية التحتية والتجهيزات التي تضمها الكلية سواء للمرحلة التعليمية أو السريرية التدريبية، واتسام الخطة الدراسية بالحداثة، وتميز أعضاء الكادر الأكاديمي التي قامت الجامعة باستقطابهم من الاردن ومختلف دول العالم ممن يتمتعون بسمعة اكاديمية وبحثية وخبرات عملية متميزة.

وتعد الكلية الأحدث في الجامعة والتي أنشأت تلبية للحاجة الماسة لهذا التخصص في المجتمع المحلي، حيث تم تجهيزها بأحدث المختبرات والتجهيزات لتكون منارة ومرجعا بين الكليات المتخصصة في الأردن والوطن العربي والعالم، ووجهة أولى للطلبة الراغبين بالدراسة والتميز في تخصص طب الأسنان