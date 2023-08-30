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المرصد العربي للترجمة يضم البروفيسور السلمان إلى عضويته

منذ ساعتين
المرصد العربي للترجمة يضم البروفيسور السلمان إلى عضويته

وطنا اليوم: انضم عميد كلية الآداب والعلوم في جامعة البترا البروفيسور محمود السلمان إلى عضوية المرصد العربي للترجمة، وذلك ضمن سعي المرصد إلى دعم حركة الترجمة في العالم العربي، وتنسيق جهود الترجمة وتوحيدها، تشجيعاً للحراك البحثي، وتعزيزاً لنتاج البحوث النوعية المتميزة في تخصصات وموضوعات الترجمة، متيحاً فرصة قيّمة للباحثين في العالم العربي لتطوير منظومة تنافسية ومستدامة تحقق متطلبات القطاع.

وكان السلمان قد حاز على جائزة الباحث المتميز عن قسم اللغة الإنجليزية في جامعة البترا لعام 2023. وهو خريج جامعة درم البريطانية، ومترجم كتاب “مجندون منسيون” للكاتب الإنجليزي إريك لو.

يرتكز دور المرصد على حصر وتقديم البيانات الدقيقة والإحصائيات الحديثة عن واقع وحراك قطاع الترجمة؛ ليكون قاعدة بيانات رقمية، ويدعم تأسيس خطة عربية موحدة لحركة الترجمة في الوطن العربي تسهم في نقل وتوطين المعرفة عبر تقديم نهج مبتكر للبيانات يجمع بين أحدث التقنيات.


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