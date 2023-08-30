وفد من وزارة التربية والتعليم العالي القطرية يزور جامعة البترا .. صور

وطنا اليوم:زار وفد من وزارة التربية والتعليم العالي القطرية جامعة البترا، وقام باستقباله رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، والمستشار الأعلى للجامعة ومجلس أمنائها الأستاذ الدكتور عدنان بدران، ونائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، وعدد من عمداء الكليات، ومديري الدوائر والمراكز.

وضم الوفد القطري كلًّا من الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي الدكتور خالد العلي، ومدير إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي الدكتور عبدالله فطيس، والملحق الثقافي القطري في الأردن حمد الشريف.

واستمع الوفد إلى إيجاز عن تاريخ جامعة البترا، ونشأتها، وتخصصاتها، والتقدم الذي حققته في مسيرتها التعليمية، وسياستها في تطوير البيئة التعليمية من مختبرات وبيئة جامعية، فضلًا عن تطوير المناهج التدريسية، والاعتمادات الدولية والمحلية التي حصلت عليها الجامعة.

وزار الوفد كلية طب الأسنان، وكلية العمارة والتصميم، وكلية الهندسة، وكلية الإعلام، وكلية تكنولوجيا المعلومات، واطلع الوفد على المختبرات التعليمية في الجامعة، ثم قام بجولة في عدد من مراكز البحث العلمي في الجامعة، شملت مركز الدراسات الدوائية وعددًا من مرافق الجامعة.