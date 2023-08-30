شركات الاتصالات تستوفي 40 قرشا بدل خدمات في المعارض

وطنا اليوم:قال مدير الدائرة الاقتصادية في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات موفق القاضي، الأربعاء، إن الهيئة تنتظر رد شركات الاتصالات مزودة الخدمة حول فرض مبلغ 40 قرشا مقابل تقديم خدمات البيع المباشرة في معارضها.

وأضاف القاضي، أن شركات الاتصالات مازالت تستوفي 40 قرشا بدل خدمات في المعرض رغم مطالبتها بالتوقف عن ذلك.

وتوقع أن يتم الرد خلال النصف الأول من شهر أيلول القادم، حيث كانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قد وجهت شركات الاتصالات في الشهر الحالي كتابا لشركات الاتصالات مزودة الخدمة تطلب فيه وقف الزيادة.

وفي تصريح سابق للقاضي، قال إنه “كان الأجدر تقديم حوافز لمن يستخدم القنوات الإلكترونية بدلا من فرض 40 قرشا لمن يذهب إلى المعارض