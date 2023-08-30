التعليم العالي : لا تمديد لفترة تقديم طلبات القبول الموحد

وطنا اليوم:أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء الموافق 30-8-2023 بأن فترة تقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس، والكليات الجامعية المتوسطة لمرحلة الدبلوم المتوسط، ستنتهي في تمام الساعة (12) الثانية عشرة ليلاً من مساء اليوم الأربعاء الموافق 30-8-2023.

وأكدت الوحدة بأن هذا الموعد سيكون نهائيا ولن يكون هناك أي تمديد على فترة تقديم الطلبات