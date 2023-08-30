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مناقشة رسالة ماجستير في الأمن السيبراني بكلية تقنية المعلومات في عمان الاهلية للطالب حسن أحمد عنبوسي

منذ 4 ساعات
مناقشة رسالة ماجستير في الأمن السيبراني بكلية تقنية المعلومات في عمان الاهلية للطالب حسن أحمد عنبوسي

وطنا اليوم:نوقشت في كلية تقنية المعلومات بجامعة عمان الاهلية الاسبوع الماضي يوم الاربعاء 23-8-2023 رسالة ماجستير في الامن السيبراني للطالب حسن احمد عنبوسي والموسومة بعنوان :
Malware Detection Using Dynamic Analysis with a Modified Harris Hawk Optimizer
(الكشف عن البرامج الضارة باستخدام التحليل الديناميكي مع خوارزمية الصقور المحسنة)

وقد تألفت لجنة المناقشة من:

أ. د. مصلح أبو الحاج/ مشرفاً رئيساً ود. أحمد أبو شريحة / مشرفاً مشاركاً ود. عبد الرحمن حمزة حسين / عضواً داخلياً ود. البراء عوجان / عضواً خارجياً.

وقد اجيزت الرسالة مع بعض التعديلات الطفيفة .
ويتقدم الزميل الصحفي والكاتب احمد عنبوسي “المستشار الاعلامي لجامعة عمان الاهلية” وعائلته بجزيل الشكر للاساتذة الافاضل ” أعضاء لجنة المناقشة “.
كما يتقدمون بالتهنئة والتبريك من ابنهم حسن ،وأيضا يهنئون بالمناسبة ابنهم وائل وابنتهم نغم بحصولهما على درجة الماجستير في وقت سابق…وعقبال الدكتوراة للجميع إن شاء الله.


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