مناقشة رسالة ماجستير في الأمن السيبراني بكلية تقنية المعلومات في عمان الاهلية للطالب حسن أحمد عنبوسي

وطنا اليوم:نوقشت في كلية تقنية المعلومات بجامعة عمان الاهلية الاسبوع الماضي يوم الاربعاء 23-8-2023 رسالة ماجستير في الامن السيبراني للطالب حسن احمد عنبوسي والموسومة بعنوان :

Malware Detection Using Dynamic Analysis with a Modified Harris Hawk Optimizer

(الكشف عن البرامج الضارة باستخدام التحليل الديناميكي مع خوارزمية الصقور المحسنة)

وقد تألفت لجنة المناقشة من:

أ. د. مصلح أبو الحاج/ مشرفاً رئيساً ود. أحمد أبو شريحة / مشرفاً مشاركاً ود. عبد الرحمن حمزة حسين / عضواً داخلياً ود. البراء عوجان / عضواً خارجياً.

وقد اجيزت الرسالة مع بعض التعديلات الطفيفة .

ويتقدم الزميل الصحفي والكاتب احمد عنبوسي “المستشار الاعلامي لجامعة عمان الاهلية” وعائلته بجزيل الشكر للاساتذة الافاضل ” أعضاء لجنة المناقشة “.

كما يتقدمون بالتهنئة والتبريك من ابنهم حسن ،وأيضا يهنئون بالمناسبة ابنهم وائل وابنتهم نغم بحصولهما على درجة الماجستير في وقت سابق…وعقبال الدكتوراة للجميع إن شاء الله.