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الأردنية تفتح باب القبول في برامج الدراسات العليا

منذ 4 ساعات
الأردنية تفتح باب القبول في برامج الدراسات العليا

وطنا اليوم:أعلنت كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية، الأربعاء، بدء استقبال طلبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024.
وطلبت الكلية الاطلاع على الخطط الدراسية والشروط الخاصة لكل برنامج على موقعها على الرابط الآتي: (اضغط هنا).
ويشترط في المتقدم لمرحلة الماجستير أن يكون حاصلا على تقدير “جيد” على الأقل في مرحلة البكالوريوس.
كما يشترط في المتقدم لمرحلة الدكتوراة أن يكون حاصل على تقدير “جيد جدا” على الأقل في مرحلة الماجستير.
ويفاضل بين المتقدمين للقبول في برامج الدكتوراه ضمن العدد المقرر وفق التوزيع الآتي: (45%) للتقدير في درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، (45%) للتقدير في درجة الماجستير أو ما يعادلها، (5%) للأبحاث العلمية بواقع (2.5%) لكل بحث علمي منشور (أو مقبول للنشر) وبحد أقصى بحثين في احدى المجلات العلمية المحكمة المعتمدة من عمادة البحث العلمي في الجامعة، وأن يكون المتقدم باحثاً رئيسياً في البحث، (5%) للمتقدمين الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعة الأردنية.
وتحدد نسب مقاعد المقبولين في برامج الماجستير والدكتوراة بناء على الجامعة التي تخرج منها في مستوى مرحلة البكالوريوس على النحو الآتي: (50%) على الأقل لخريجي الجامعة الأردنية، (25%) لخريجي الجامعات الأردنية الرسمية بما في ذلك الجامعة الأردنية، (25%) يتنافس عليها جميع المتقدمين.
وتبدأ مواعيد تقديم الطلبات، ابتداء من صباح اليوم الاربعاء، وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 7/9/2023


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