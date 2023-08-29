قبل انتهاء المدة.. وحدة التنسيق تنشر فيديوهات لمساعدة الطلاب على تقديم الطلبات

وطنا اليوم: مع قرب إنتهاء الفترة الرسمية لتقديم طلبات القبول الموحد لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم وحدة تنسيق القبول الموحد تنشر روابط فيديوهات توضيحية لمساعدة أبنائها الطلبة على تقديم الطلبات بشكل صحيح.

مع قرب إنتهاء الفترة الرسمية لتقديم طلبات القبول الموحد لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم، والتي ستنتهي في تمام الساعة (12) مساء يوم غد الأربعاء الموافق 30-8-2023، قامت وحدة تنسيق القبول الموحد بنشر روابط فيديوهات توضيحية لمساعدة أبنائها الطلبة على تقديم الطلبات بشكل صحيح وفيما يلي روابط لهذه الفيديوهات:

1) فيديو توضيحي لتصفُّح الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس من خلال الرابط التالي: https://www.admhec.gov.jo/Files/Videos/BrowseAdmhec.mp4

2) فيديو توضيحي لآلية تقديم طلب القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس من خلال الرابط التالي: https://www.admhec.gov.jo/Files/Videos/BscApp.mp4

3) فيديو توضيحي لآلية تقديم طلب الاستفادة من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة من خلال الرابط التالي:



4) فيديو توضيحي لآلية تصفح الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط من خلال الرابط التالي : https://www.youtube.com/watch?v=B6nbM4f9lGs&t=1s5) فيديو توضيحي لآلية تقديم طلب القبول الموحد للالتحاق بكليات المجتمع الرسمية وكليّتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية لمرحلة الدبلوم المتوسط من خلال الرابط التالي : https://www.youtube.com/watch?v=BZEPDNsMBIs6) فيديو توضيحي يساعد الطالب في إختيار التخصص من خلال الرابط التالي: https://www.admhec.gov.jo/mjr2017/Youtube.aspx