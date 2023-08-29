التعليم العالي تعلن أسماء 514 طالبا وطالبة لم يتقدموا للاستفادة من المكرمة

وطنا اليوم:أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء أسماء (514) طالباً وطالبة مشمولين حكماً بالمكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة، ولكنهم لم يتقدموا بطلبات للاستفادة من المكرمة حتى تاريخه، ودعت الوحدة هؤلاء الطلبة سرعة الدخول إلى الرابط التالي https://www.admhec.gov.jo/UnivSmrAklApp2023/ وتقديم طلب الاستفادة حتى لا يفقدوا حقهم في المنافسة على المقاعد المخصصة لهم، وفيما يلي أسماء هؤلاء الطلبة مرتبين حسب الترتيب الأبجدي:

1. ابتسام يحيى فرحان العمارين

2. ابتهال محمد راكان الجادر

3. ابتهال محمد قريفان العودات

4. ابرار فتحي حسني السعيدين

5. ابرار موسى محمد المواجده

6. ابراهيم طارق علي الرزاق

7. ابراهيم محمد عبد الكريم العرود

8. ابراهيم محمود عوض النعيمات

9. احسان صيتان عودة النعيمات

10. احلام سليمان سلمان الفحامين

11. احمد ابراهيم احمد ابو عبدون

12. احمد سعيد محمد نجادات

13. احمد سلامه فهد الشرفات

14. احمد طايل حسن الصقور

15. احمد عاطف سالم بني خالد

16. احمد عبد الله سالم العمران الحويطي

17. احمد عماد ابراهيم عبد النبي

18. احمد فهيد بيوض هلال

19. احمد قاسم علويط السرحان

20. احمد مبارك حمدان الفلاح

21. احمد محمد حسن محمود القاسم

22. احمد مخلد هارون الرواضيه

23. احمد هايل قاسم الشرفات

24. ادهم عوض عطاالله حويله

25. اروى ابراهيم سلامه المراعيه

26. اروى خالد عوجان المدارمه

27. اروى عواد احمد السرحان

28. اريام بادي حسن المساعيد

29. اريج عطا الله ابراهيم الرشايده

30. اريج محمد نمر المساعيد

31. ازدهار عبدالله علي الدليجم

32. اسامة سليمان حمد النعيمي

33. اسامه بكر سليمان الربيحات

34. اسامه عبد الله عوده الحويطات

35. اسراء احمد ناصر المسلم

36. اسراء ادهم حيا السميحيين

37. اسراء حسين اهليل السراحين

38. اسراء محمد سليمان المحمود

39. اسلام محمد احمد بني مصطفى

40. اسماء خالد سالم المراعيه

41. اسماء علي مصطفى صمادى

42. اسيل خالد خليل نصر الله

43. اسيل رجا سلمان الرمثان

44. اسيل عبد الله سالم المساعيد

45. اسيل عبدالله قبلان الدماني

46. اسيل فراس سليم الراعي

47. اسيل هزاع محمد هزاع

48. اشرقت زياد عبد الله الرحامنه

49. اصيل حمد عبد الخالدي

50. اصيل راكان حسن الخمايسه

51. افنان طايل ضيف الله بني ملحم

52. افنان عيسى صالح الشوابكه

53. اكرام محمد صالح النعيمات

54. الاء ابراهيم عبد الكريم الابراهيم

55. الآء احمد محمد الطوال

56. البراء امين ياسين الشقيرات

57. الريان فؤاد عوده الليمون

58. الزهراء جميل سامي القاضي

59. المعتصم موسى عودة البخيت

60. الياس قاسم سالم البدول

61. اماني خليل عايد ابو تايه

62. اماني راضي عايد السميحيين

63. اماني عليوي بادي المساعيد

64. اماني عياده سليمان ابو غره

65. امل زيد علي العراقده

66. امل ضيف الله عوض العثامنه

67. امل محمد دغمان النيف

68. امنه ابراهيم خطار الشرعان

69. امين محمد مطلق الحويان

70. انس نادر محمد ابو الحلاوه

71. ايمان احمد علي الشرعه

72. ايمان احمد فالح السراحين

73. ايمان خالد محمد النعيم

74. ايمان علي فهد القنيص

75. ايمان موسى صباح الطقاطقه

76. ايمان هاشم سليمان العيسى

77. ايمان وحيد علي الثنيان

78. ايمن خالد علي العمايره

79. ايمن محمد عفنان النجادات

80. ايناس عمر شحاده عويضه

81. ايه حمد سليمان الرشايده

82. ايه محمد عيد المراعية

83. ايهاب خالد حرب عبد الرحمن

84. ايهم احمد ارشيد الحرافشه

85. آلاء عبدالكريم خليف المسيلم

86. آلن بسام زيد ابوالطيف

87. آيات احمد محمد المصطفى

88. آيات محمد عواد القدمان

89. آيه خليل محمد الخزاعله

90. آيه عطا الله علي المراهفه

91. آيه علي ضيف الله الموسه

92. بتول هاني مهدي الشنابله

93. بدر فرحان قاسم العثمان

94. براءه حسين سليمان الذيابات

95. براءه رائد طه المقوسي

96. براءه محمود محمد عذاربه

97. براءه مشهور محمد السلايطه

98. بسام باسم عوده المساعيد

99. بسمه نبيل دمنان الركيبات

100. بشار ابراهيم كديان الطراونه

101. بشار جمال محمد بني يونس

102. بشرى هاني صالح العقرباوي

103. بصره عطا صبيح بني خالد

104. بلال علي عايد المساعيد

105. بلال محمد طعمه عرود

106. بلال موفق عبد الله الزعبي

107. بلقيس ابراهيم فالح بني خالد

108. بلقيس صالح ارحيل السبيله

109. بيان احمد محمود عبدالله

110. بيان اذعار ارفيفان الشرفات

111. بيان عبد الله سليمان الصواويه

112. بيان نايل هويمل السرحان

113. بيان هاني محمد النعيمي

114. بيان وصفي حمدان المساعيد

115. بيسان عيد علي الزوايده

116. تالا ساطع احمد هماش

117. تبارك ياسين سليمان الذنيبات

118. تقى فلاح فرج الشقور

119. تقى محمد عبد الله الجمعان

120. تمارا عوض جرمان المساعيد

121. تهاني احمد عواد العونه

122. تيماء يوسف رداد الجبور

123. جعفر بركات عبد الله العثامنه

124. جعفر خضر عطيه الخليفات

125. جعفر محمود حمدان الرشيدات

126. جميل احمد سليمان المساعيد

127. جودي تركي فالح الرواشدة

128. حاتم سامي عبد الحافظ الدويكات

129. حازم امجد عبد العزيز الفرايه

130. حامد نواف حامد العفيف

131. حبيب سامي حمد بني خالد

132. حسام احمد صياح الحرافشه

133. حسام عامر محمود السيوف

134. حسام محمد خليف المشاقبه

135. حسان محمد قاسم القضاه

136. حسن تيسير حسن ابو سماقه

137. حلا علي سويلم الصقور

138. حلا ماجد طه سمحان

139. حلا هاني عواد الشوابكه

140. حليمه رائد محمد المناصير

141. حمزه توفيق مبارك السميحيين

142. حمزه عمر غازي ابو مزهر

143. حنان مهل سالم السميحيين

144. حنين حسين محمد النعيمات

145. حنين محمود مسلم المجالي

146. حنين نواش قطيش الشموط

147. خالد اسمير خضاره المساعيد

148. خالد محمد عبد الحميد الشهوان

149. خديجة عيادة سليمان ابو غره

150. خديجه عويد اسمر المسافر

151. خزامه حسين محمد العون

152. خلود حسين سليمان الحساسين

153. داليا عقيل مرزوق المخرازي

154. دانا احمد ندى الجبور

155. دانه خليل عواد السعيديين

156. دانيه رامي سامح العمري

157. دعاء سعيد محمد سعيد الحسن

158. دنيا خالد سالم الطقاطقه

159. ديانا صلاح مخيمر الطريمات

160. ديما بسام طالب بني خالد

161. ديما شجاع خلف المخاريز

162. ديما محمد سالم الكليبات

163. دينا حسين سلمان دبيس

164. دينا محمد محمود البري

165. راشد شاكر سرور الحرافشه

166. راشد غازي محمد الشرعه

167. راما جهاد سليمان بني عبد الغني

168. راما عمر محمد الرشايده

169. راما عوض متروك النعيمات

170. رانيا عايد حسين البطايحة

171. رائد فواز عبدالفتاح خزاعله

172. رحمه ضيف الله عميش الشموط

173. رزان حسن خالد الهدبان

174. رزان سلطان هلال القطعان

175. رزان سليمان علي السلامات

176. رزان فيصل سرحان المسحيم

177. رزان محمد صياح المراعيه

178. رشا سليم صباح الزلابيه

179. رشا ضيف الله قاسم الصويلحين

180. رشا علي متروك الركيبات

181. رغد اسامه علي المسامره

182. رغد حسين محمود بني خالد

183. رغد عبد الله صالح الصويلحين

184. رغد علي عوض الشرفات

185. رغد عوض حامد الشنون

186. رغد نايل صبحي اسماعيل

187. رقيه عايش سالم السميحيين

188. رنا سلمان محمد أبو شمعون

189. رنا عبد الله خلف خضير

190. رنا محمد هويمل الهيايسه

191. رناس عقبه جميل الصمادى

192. رند سالم ضيف الله الزوايده

193. رنيم حمد مفضي الشرفات

194. رنيم هاني ثلجي العظامات

195. رهام حسن عقله الزوايده

196. رهام فراس صالح ابو دلبوح

197. رهف عبد الله عيد المزاوده

198. رهف علي الطرقي الجازي

199. رهف علي خليف السرحان

200. رهف محمد مطيله السميحيين

201. روان سالم محيل الهدبان

202. روان سعود كريم ابو تايه

203. روان علي مفلح اعيال مزيد

204. روان محمد صبيح بني صخر

205. روان محمد محمود عبدالله

206. روعه عبد الله احمد بني اسماعيل

207. روعه عبدالله دخيل الله السعيديين

208. روعه قاسم محمد الشرفات

209. روعه مالك ضيف الله الدهامشه

210. روعه مشعل سلامه الهقيش

211. رؤى يوسف سعاده عوض

212. رؤيا تيسير عوض الشرعه

213. ريتاج فؤاد احمد القبلان

214. ريماس عمر عيسى الجبور

215. زايد راضي عبد الحافظ السكارنه

216. زيد باسل حسين المناصير

217. زيد خالد موسى الموسه

218. زينب فرج سويلم السعيديين

219. ساجده سالم ناصر الزوايده

220. ساجده سليمان محمود المشاقبه

221. ساجده علي سالم الزوايده

222. ساجده علي هويشل الركيبات

223. ساجده محمد سليمان العودات

224. ساجده هاني احمد عثمان

225. ساره عمر حسن ابو حمور

226. ساره مصلح حامد العونه

227. ساريه سالم سليمان الحجايا

228. سالم محمد سالم الشرعه

229. سامي دحام راضي الفواعره

230. سائد محمد عساف الجبلي

231. سبأ عبد الله محمد السراحين الحجايا

232. سجود خالد عواد الغنمي

233. سجود فايق عوض الهدبان

234. سجود فواز ذيب الركيبات

235. سجى صالح سليمان العزبات

236. سجى عقله موسى السعادنه

237. سجى علي عزيز الكركي

238. سجى يحيى سالم الرشايده

239. سحر عيد كريم العشوش

240. سديل عواد احمد العونه

241. سديل غازي عيد الجحاوشه

242. سدين سليمان سعيد الاحيوات

243. سدين محمد سليمان ابو دنه

244. سرى باسم سليمان الزيود

245. سرى عيفان سالم فضيل

246. سعاد فارس عواد البنوه

247. سعد ضيف الله سعد حنوك

248. سعد عبد المهدى يوسف الزوارين

249. سفيان سليمان محمد الخلايله

250. سفيان محمد فلاح الحلاحله

251. سلاف احمد حسين العبابنه

252. سلاف محمد احمد الحساميه

253. سلسبيل محمد مطلق السعيديين

254. سلطان عبد ربه ظاهر ابو تايه

255. سلطانه عمر فالح الربايعه

256. سلمى احمد علي البيايضه

257. سلوى محمد محسن العيسى

258. سليمان علي سليمان العجيه العزازمه

259. سليمان ماجد سليمان الحجايا

260. سماح حسن مصطفى ابو كايد

261. سندس علي دخيل الله السعيديين

262. سندس عواد صياح الرتيمة

263. سندس نواف توفيق المومني

264. سهل محمد نايل الخريشه

265. سيدرا علي عوض النعيمات

266. سيرينا ايهاب احمد موسى

267. سيف ارفيفان حماد الحورى

268. سيف الدين زيد احمد بني عبده

269. سيف خالد علي السياله

270. شادن محمد احمد رضوان

271. شهد باسم عبد العزيز الزغيلات

272. شهد رائد علي الشمايله

273. شهد صالح علي الهويمل

274. شهد عبد الله عيد النعيمات

275. شهد عيد عيسى عبد الكريم

276. شهد محمد سلامه السعيدين

277. شهد محمد عنبر الجهران

278. شهد منصور محمد الرتيمه

279. شهم قاسم عايد الدهامشه

280. شوق رياض عبدالله الضمور

281. شوق زياد حمود الدهامشه

282. شيما سلامه مضعان الجويان

283. شيماء احمد محمد الزعبي

284. شيماء حسن مسلم صالح

285. شيماء عبد الكريم سالم المزاوده

286. شيماء محمد مسلم عويض

287. صالح ايمن احمد القريشات

288. صقر هارون علي البدول

289. صلاح عمر علي بني ارشيد

290. صهيب موسى حمد الرفوع

291. صهيب وائل عبد الكريم الخرابشه

292. ضحى عبد الله سلامه الشرفات

293. ضيف الله هيكل ضيف الله الفقهاء

294. طلال صالح جروان الشرعه

295. عاصم محمد محمود المصرى

296. عايشه عياد العيط الدماني

297. عائشه حمود سعد العطون

298. عباده سلمان ذياب المساعيد

299. عباده علي حسين محامده

300. عبد الاله محمد مفلح النعيمات

301. عبد الباسط حابس خلف ابوضريس

302. عبد الرحمن سالم منسي الحمادين

303. عبد الرحمن صايل فليح الزعبي

304. عبد الرحمن علاء الدين نمر ابو حسونه

305. عبد الرحمن موسى دخيل الله الخليفات

306. عبد اللطيف خالد عبد اللطيف الزواهره

307. عبد الله حسن عبد الله المرعي

308. عبد الله محمد خلف الهواري

309. عبد الله محمد علي اكريم المواجده

310. عبد الله محمود ناصر عمايره

311. عبدالرحمن احمد سالم السرحان

312. عبدالرحمن انور حسن التيار

313. عبدالرحمن سليمان هويمل ابو دية

314. عبدالرحمن صالح عيد السرحان

315. عبدالرحمن عبد الله راشد بني خالد

316. عبدالرحمن عماد نويجع السعيديين

317. عبدالرحمن محمد سليمان الذيابات

318. عبدالرحمن محمد صالح القضاه

319. عبدالرحمن محمد علي المزاوده

320. عبدالله احمد مفلح رواشده

321. عبدالله خالد سالم الجبور

322. عبدالله علي خلف النعيم

323. عبدالله علي عواد الشرفات

324. عبدالله عمر احمد شحاده

325. عبدالله محمد ذيب السلايطه

326. عبدالله محمد عيد السبيله

327. عبير احمد علي الزوايده

328. عثمان احمد حسين قبلان

329. عثمان فواز علي منصور

330. عروب بركات علي السميحيين

331. عروب عبد الله عطا الله الركيبات

332. عروب كامل محمد الحمود

333. عرين سعد صغير العظامات

334. عفاف حسين خالد الجعارات

335. عفاف عمر عبد الله بني خالد

336. علي ابراهيم محمد الشطي

337. علي سلامه حمد الحيصه

338. علي عبدالله عويد التوينه

339. علي فياض عوض الرشايده

340. علي محمد موسى عوض

341. علي يوسف خلف العزي

342. عماد احمد نزال السبيله

343. عمار عمر مخلف بني خالد

344. عمار محمد نصار الدغنجي

345. عمار ياسر سليمان الغويرين

346. عمر خالد حامد الشراب

347. عمر خلف احمد الدلابيح

348. عمر عبد الفتاح محمد الخرابشه

349. عمر عطا الله احمد المناجعه

350. عمر عواد علي الزيادنه

351. عمر عيد عتيق العزازمه

352. عندليب خلدون عواد الذيابات

353. غاليه بدر محمد الزيود

354. غاليه حسام علي الشرعه

355. غرام فلاح ابصيص الدراوشة

356. غفران سليمان محمد السعيديين

357. غفران علي مسلم الشرفات

358. غفران نواف لهد الجيحاء

359. غنى عادل فاضل الدلعه

360. غيث هيثم عطا الله الهويمل

361. غيداء سليم مطلق الزلابيه

362. فاطمه سلام موسى العونه

363. فاطمه محمد سليمان الرصاعي

364. فاطمه محمد عقله البنيان

365. فايق مروان فايق الفلحات

366. فرح احمد نافل العواسه

367. فرح سليمان سالم النعيمات

368. فرح سليمان علي الشطي

369. فردوس سليمان محمد الرحامنه

370. فهد فالح كايد ابو نوير

371. فيصل طارق مخلد الجبور

372. قاسم عارف محمد الخالدي

373. قدر احمد علي السحيم

374. قصي رائد هجيج الدراوشه

375. قصي عبد السلام عارف خريوش

376. قصي عبد الكريم متروك العمامره

377. قصي محمد حمد الخرشه

378. قصي موفق عوده بني خالد

379. قوت القلوب محمد خلف الدهامشه

380. كرستينا هاني عايد الحمود

381. كريمه عمران طارق طريف

382. كساب اعويد كساب الهزاع

383. لؤي ابراهيم سالم الغراغير

384. لؤي عوده الله فهد المحيسن

385. لؤي محمد مازن الزغول

386. ليالي محمد حسين البطه

387. ليث عواد العكر العظامات

388. ليث فيصل حامد السرحان

389. ليث يوسف عوض بني خالد

390. ليلى سالم نصار المراعيه

391. لين طالب مفلح السلمات العنزي

392. ماجده سليمان سويلم السعيديين

393. مثنى رائد مصطفى الخمايسه

394. مجد احمد سليمان حمد

395. مجد عبد العزيز سلام الطواقين

396. مجد فواز طلب الرشايده

397. مجد هايل ارحيل التوايهه

398. مجلي ممدوح احجير النواصره

399. محمد احمد عطيه الكبريت

400. محمد احمد عواد البري

401. محمد اشرف سليمان المجالي

402. محمد انس محمد حسني

403. محمد ايمن عبد السلام الملاحمه

404. محمد حابس عقله الجحاوشه

405. محمد حسن عبد المحسن المحافظه

406. محمد خالد احمد المومني

407. محمد خالد سلامه البشايره الزيدانين

408. محمد خالد مناع الدحيم

409. محمد خلف عبدالمحسن بن طريف

410. محمد خير علي سالم الغنيمات

411. محمد راتب حماد بن ربيعه

412. محمد رضى عايز العبيسات

413. محمد زياد محمد التلاوي

414. محمد صالح فالح الشرعه

415. محمد عادل علي عمايره

416. محمد عبد الرحمن محمد العمايره

417. محمد عبدالعزيز فياض الشموط

418. محمد علي بركات الصرايره

419. محمد غازي عبد الله الخرابشه

420. محمد فراس ابراهيم فريحات

421. محمد منصور عواد الخرمان

422. محمد موفق تركي الخريشه

423. محمد نائل صالح درادكه

424. محمد نصار فالح الخالدي

425. محمد نور جمال صالح النعيمات

426. محمد يونس سلامه العمرو

427. محمود سليم محمود الزواهره

428. محمود موفق خلف الحميمات

429. مراد مظهر الشراري القمول

430. مرح عارف شاتي العظامات

431. مروه حسين طلب الشرفات

432. مريم احمد عبد الحليم العوامله

433. مريم حسين اسليم الهويمل

434. مريم عبد الله حسن العمارين

435. مريم مصطفى محمد الغدير

436. مريم نايف حسن المساعيد

437. مصعب ثابت علي دراوشه

438. مصعب حسين نزال البلاونه

439. معاذ فلاح سليمان السلايطه

440. معتصم احمد عبد الكريم الخرابشه

441. معن ربحي محمد الزيديين

442. ملاك حسين حسان الجعارات

443. ملاك سالم محمد الروافعه

444. ملاك عبدالغني سعد العجالين

445. ملاك علي موسى الطويسات

446. ملاك هاني فالح الربايعه

447. ملاك واثق شاهر العزام

448. منار خليف عايد الثنيان

449. منار راكان سميح العشوش

450. منار رائد عبد الحميد النادي

451. منى ظاهر حيا السميحيين

452. مها مفلح عصمان العظامات

453. مهند محمد سالم الجازي

454. مؤمن محمد سالم السعيدين

455. مؤمن يوسف فهاد العظامات

456. مي شحاده عوده السعودي

457. ميس خالد عبد الكريم النمارنه

458. ميس نايل مرجي الذيابات

459. ميس نزير سليمان العناقره

460. ميسم مراد مصطفى السيلاوي

461. ميمونه خالد محمد المحافظه

462. نايف سليمان مهدي العمران

463. نجاح زيد عياش المساعيد

464. نجد ظاهر سليمان حراحشه

465. نديم محمد نهار الشرفات

466. نسيبه حسين سليم المومني

467. نمارق سمير داود الكفاوين

468. نور احمد صالح وديان

469. نور عز الدين جميل الجغبير

470. نور غيث نواف المومني

471. نور محمد علي العمري

472. نور محمود بريوش الرضاضخه

473. نورس حسن ذياب الحجايا

474. نوره ارحيل مرجي التوايهه

475. نوره صالح سالم المناجعه

476. هاجر احمد محمد النجادات

477. هاجر عايد محمد السعيديين

478. هاجر عطا فياض المعيط

479. هاشم ابراهيم سلامة المزايده

480. هاشم تيسير محمد السمكي

481. هاشم خالد عوده اليحيا

482. هايل حسن ذياب العمامرة

483. هبة الله عوني احمد الرفاعي

484. هبه ابراهيم سلامه الزوايده

485. هبه احمد علي مصطفى

486. هبه حميدى معزى الشموط

487. هبه خالد عيد المعايعه

488. هدايه سلامه سليمان النعيمات

489. هدى نبيل حمد المحسن

490. هديل فهد سحمان الدمانيه

491. همام شريف غالب الرواشده

492. واثق بالله عبد السلام خلف الخريشه

493. وائل علي سليمان السعيدين

494. وجد ابراهيم حماد الحواتمه

495. وجد عارف علي الركيبات

496. وسام خالد محمد الفالح

497. وسام صالح خلف الديات

498. وسام طارق حميدى الحناحنه

499. وسيم محمد عايد الخلايله

500. وعد عودة عوض العثامنه

501. وفاء عبدالله مشوح الشرفات

502. ولاء عطيه عقيل خليف

503. يحيى عصام عناد المواضيه

504. يحيى عواد علي عاشور

505. يزن عمر قسيم العزي

506. يزن فالح صياح المراعيه

507. يسرى فالح كايد ابو نوير

508. يعقوب حامد عبد الرزاق المواجده

509. يمان فهيم عبد الرزاق عمارات

510. يوسف سلمان عوده الغوانم

511. يوسف صالح يوسف الشبيل

512. يوسف صباح هويمل المناجعه

513. يوسف عاطف صالح ابو دلبوح

514. يونس سليمان ضيف الله المراعيه