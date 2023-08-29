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رئيس هيئة الأركان يزور الجناح العسكري في جامعة مؤتة

منذ ساعة واحدة
رئيس هيئة الأركان يزور الجناح العسكري في جامعة مؤتة

وطنا اليوم: زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، جامعة مؤتة/الجناح العسكري.

وكان في استقباله رئيس الجامعة الدكتور سلامة النعيمات، ونائب رئيس الجامعة للشؤون العسكرية العميد الركن خالد بني يونس.

واستمع اللواء الركن الحنيطي، إلى إيجاز قدمه نائب رئيس الجامعة عن مراحل التطوير والتحديث التي شهدتها الجامعة في المسارين الأكاديمي والتدريبي، مما له عظيم الأثر على تلاميذ الجناح العسكري في تعزيز مهاراتهم وإكسابهم المعارف والخبرات.

وتابع اللواء الركن الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، جانباً من اليوم التدريبي الذي نفذته كتيبة خالد بن الوليد تلاميذ السنة الثالثة، وتمرين مهارات الميدان الذي نفذته كتيبة زيد بن حارثة تلاميذ وكتيبة الحارث بن عمير الازدي السنة الأولى.

وعلى هامش الزيارة، افتتح رئيس هيئة الأركان ملعب كرة القدم الأولمبي بهدف رفع مستوى الكفاءة البدنية والمعنوية والعمل بروح الفريق الواحد.

وفي نهاية الزيارة، أبدى الحنيطي إعجابه بالتقدم الذي وصل إليه الجناح العسكري من الناحيتين العلمية والعملية، معرباً عن اعتزازه بما يساهم فيه الجناح بتخريج كوكبة من الضباط ترفد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأمن العام في جميع الصنوف وبمختلف التخصصات.


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