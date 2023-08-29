“الدبعي” يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي الثامن “التصنيف العربي للجامعات”

وطنا اليوم: افتتح أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، في جامعة جدارا، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لمعامل التأثير العربي “التصنيف العربي للجامعات”.

وقال الدبعي، بحضور رئيس هيئة مديري الجامعة الدكتور شكري المراشدة، وعدد من رؤساء الجامعات المحلية والعربية والأجنبية، إن انعقاد المؤتمر على مدى ثلاثة أيام في جامعة جدارا، تعكس اهتمام القائمين على الجامعة، بتحقيق التميز في الأداء، والرغبة في مواكبة آخر المستجدات والتطورات العلمية والقضايا المرتبطة بالتعليم العالي وتحقيق جودته.

وأضاف أن الوزارة، تثمن الدور المحوري الذي يقوم به اتحاد الجامعات العربية في تنظيم المؤتمرات التي تتناول القضايا التي تمس الجامعات العربية، للوصول لسياسات ومبادرات تعليم عالي مشتركة، وتعزيز الشراكات بين الجامعات العربية، وإيجاد الأدوات التي تدعم إنتاج البحوث العربية من خلال معالم التأثير العربي الذي يتم من خلاله تصنيف المجلات العربية المحكمة.

بدوره، قال أمين عام اتحاد الجامعات العربية عمرو سلامة، إن التصنيفات العالمية للجامعات، اكتسبت أخيرا أهمية متزايدة، وأصبحت تلعب دورا حاسما في تصميم السياسات الوطنية للتعليم العالي لبناء اقتصاد معرفي أكثر تقدمًا، وتؤثر على الخطط الاستراتيجية للجامعات وسياساتها المؤسسية، وتساعد الأكاديميين والباحثين في البحث عن علاقات تعاون دولية جديدة تساعد الطلاب وأولياء أمورهم في اختيار الجامعات للدراسة.

وقال رئيس جامعة جدارا بالوكالة الدكتور حابس الزبون، إن العالم اليوم يشهد تحولات جذرية وسريعة على مستوى التعليم والمعرفة، وأصبحت القدرة التنافسية هدفا استراتيجيا لا غنى عنه للمؤسسات التربوية، خصوصا بالنظر إلى المنافسة الشديدة التي تدور ضمن اقتصاد المعرفة العالمي.

من جهته، قال رئيس معامل التأثير العربي ورئيس المؤتمر الدكتور محمود أبو حسوب، إن الباحث العربي عانى كثيرا من غياب الإنتاج البحثي المنشور باللغة العربية عن ساحة التصنيف العالمي، في ظل وجود هيمنة واضحة تمارسها الشركات العالمية على تصنيف المجلات والدوريات، وقصرها على ما كان منها منشورا باللغة الانجليزية.

وأكد ضرورة وجود جهة علمية تتولى التصنيف، ووضع معايير منهجية دقيقة للحكم على الإنتاج العلمي المنشور باللغة العربية، من خلال إنشاء وحدة لعدد من المؤشرات الإحصائية، ودراسات تحليل الاستشهادات المرجعية للدوريات العلمية الصادرة باللغة العربية أسوة بنظيراتها الأجنبية، ونشر التقارير السنوية التي يمكن اعتمادها لمكافأة الباحثين، وتقويم المؤسسات العلمية والتعليمية والبحثية وفق إنتاجية العاملين بها ونسبة الاستشهاد بأعمالهم المنشورة على المستويين العالمي والعربي، وهو ما عرف بمُعامل التأثير العربي، باعتباره منصة عالمية لتصنيف وتقييم المجلات المحكمة التي تنشر باللغة العربية.