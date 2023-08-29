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“الأردنية” ومستشفى الجاردنز يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

منذ ساعتين
“الأردنية” ومستشفى الجاردنز يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

وطنا اليوم: وقعت الجامعة الأردنية ومستشفى الجاردنز اليوم الثلاثاء اتفاقية تعاون مشترك في مجالات تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والأنشطة التعليمية والبحثية.

 

ووقع الاتفاقية رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات والمدير العام لمستشفى الجاردنز الدكتور فايز أبو حميدان، وذلك بحضورنائب الرئيس لشؤون الكليات العلمية الدكتور أشرف ابو كركي، وعميد كلية الطب الدكتور ياسر الريان.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير فرص التعليم والتدريب لطلبة كلية الطب في المرحلة السريرية في الجامعة داخل عيادات ومرافق المستشفى، وتشجيع الأبحاث المشتركة بين الطرفين وذلك باستثمار وتنمية الامكانيات.

 

وبموجب الاتفاقية، يُصار إلى تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية المتخصصة لمرضى المستشفى واعطاء الاولويات في التحويلات لمستشفى الجامعة في حال عدم توفر هذه الخدمات في مستشفى الجاردنز، بالاضافة الى تقديم الدعم والمشاركة في الاشراف على برامج الاقامة المعتمدة لدى مستشفى الجاردنز.

وعقب توقيع الاتفاقية، أكد عبيدات أنها جاءت لتمكين طلبة كلية الطب وتعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم وتدريبهم لتقديم خدمات طبية متميزة.

 

بدوره، قال أبو حميدان إن الاتفاقية ستتيح الفرصة للطلبة للاستفادة من تدريب عالي المستوى في مستشفى الجاردنز.


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