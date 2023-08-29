وفد من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية يزور جامعة عمان الأهلية

وطنا اليوم:زار وفد من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية، جامعة عمان الأهلية للتعرف على برامجها التعليمية واهم التخصصات النوعية والاطلاع على البنى التحتية والتجهيزات الفنية والمرافق التعليمية.

وضم الوفد القطري الذي زار الجامعة صباح يوم الاثنين الموافق 28-8-2023 كُلّا من الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي سعادة الدكتور خالد عبدالله العلي، ومدير إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي سعادة الدكتور عبدلله حمد فطيس، والملحق الثقافي القطري في الأردن سعادة السيد حمد بن عبدالله ال محمود الشريف، والدكتور علاء الدين الطواها من الملحقية الثقافية القطرية.

واستقبل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان ضيوف الجامعة الكبار، بحضور الأستاذ الدكتور مصلح الطراونة نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية / عميد كلية الحقوق والأستاذ الدكتور أنس السعود نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة.

حيث رحب رئيس الجامعة بضيوف الجامعة مؤكداً على عمق العلاقات الاكاديمية بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة قطر، وان الجامعة تشرفت بتخريج المئات من الطلبة القطريين منذ تأسيسها عام 1989 كأول جامعة خاصة في الأردن.

واطلع الوفد خلال اللقاء على عرض قدمه نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود تضمن مميزات جامعة عمان الأهلية وكلياتها وبرامجها الأكاديمية التي تطرحها لمختلف الدرجات العلمية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، وخاصة البرامج الأكاديمية النوعية التي استحدثتها الجامعة مؤخراً ومنها برنامج البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان.

كما استعرض السعود ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية للجامعات، والاعتمادات الدولية لبرامجها الأكاديمية، موضحاً كيف صعدت الجامعة في سلم الترتيب العالمي خلال السنوات الخمس الماضية.

ومن ثم تجول الوفد في مرافق الجامعة المختلفة وشملت الجولة كلية طب الأسنان التي تنهي حالياً كافة التجهيزات الطبية والفنية اللازمة لتكون بمصاف الكليات المتقدمة في هذا التخصص، بالإضافة لجولة في كلية التمريض وكلية فنون الطهي والضيافة