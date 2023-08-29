بحث زيادة عدد الجامعات الأردنية المعتمدة من قبل قطر

وطنا اليوم:التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة في مكتبه في حرم الوزارة وبحضور أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي وفداً من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية ضم كل من؛ الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي الدكتور خالد عبد الله العلي، ومدير إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي الدكتور عبد الله حمد فطيس، والملحق الثقافي في المملكة الأردنية الهاشمية حمد بن عبد الله آل محمود الشريف.

وقد تم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما تم أيضاً مناقشة جميع القضايا التي تهم الطرفين مثل توقيع البرنامج التنفيذي السادس للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي للاتفاق الثقافي بين الأردن وقطر، كما تم مناقشة زيادة أعداد الجامعات الأردنية المعتمدة من قبل دولة قطر والمسموح للطلبة القطريين الدراسة فيها، إضافةً إلى تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين العاملين في الجامعات الأردنية والقطرية.

وقد حضر اللقاء من الجانب الأردني المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، ومدير وحدة شؤون الطلبة الوافدين رناد نوفل