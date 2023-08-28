أسرة عمان الاهلية تنعي الحاج الدكتور عوني الشنابلة مدير الخدمات الطبية

وطنا اليوم:أسرة جامعة عمان الاهلية ممثلة برئيس مجلس الأمناء دولة الاستاذ عبدالكريم الكباريتي وأعضاء المجلس

ورئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ونائبه الاستاذ عمر الحوراني وأعضاء الهيئة

ورئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان ونائبيه ومساعديه والسادة العمداء

وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة ينعون ببالغ الحزن والأسى المرحوم الحاج الدكتور عوني الشنابلة

مدير الخدمات الطبية في الجامعة والذي وافته المنية صباح اليوم ويتقدمون من عائلة الفقيد وذويه بأحر مشاعر العزاء والمواساة

داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون